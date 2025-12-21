السكة الحديد تنفي إنقاذ طفل لقطار بالمنوفية وتوضح حقيقة الواقعة

18 حجم الخط

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفل بإنقاذ قطار ركاب في منطقة الحامول بمحافظة المنوفية بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥.

وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار غير دقيقة ومضللة، موضحةً أن الحقيقة تتمثل في أن القطار رقم ٥٤٤ / ٣٠٧٢ ركاب (طنطا / منوف / القاهرة) تعرض لخلل فني بسيط أثناء القيام من محطة الحامول، حيث سقط البوجي الخلفي من العربة رقم ١٦٣٤٦ / ٣.

وتابعت الهيئة في بيانها أن فرق الصيانة المختصة قامت على الفور برفع البوجي الساقط، واستأنف القطار مسيره بصورة طبيعية دون أي تأثير على سلامة الركاب أو جدول التشغيل.

وشددت الهيئة على أن سائق القطار هو من اكتشف الخلل وتعامل مع الموقف باحترافية تامة، وفقًا لإجراءات السلامة المتبعة والمعايير التشغيلية.

وفي هذا السياق، تناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر كافة المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.

وحذرت الهيئة من الانسياق وراء الأخبار المضللة أو غير الدقيقة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

وأكدت الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يقوم بترويج الشائعات أو نشر الأخبار المغلوطة التي من شأنها المساس بسمعة المرفق الحيوي وتهديد أمن وسلامة المواطنين، وذلك حفاظًا على استقرار هذا القطاع الحيوي وحماية للمصلحة العامة.

