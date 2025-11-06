الخميس 06 نوفمبر 2025
مسعف ينقذ حياة طفل أثناء ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بالشرقية

ولادة داخل سيارة
ولادة داخل سيارة إسعاف بالشرقية، فيتو
شهدت محافظة الشرقية واقعة إنسانية مؤثرة بطلتها المهنية والإنقاذ، بعدما تمكن فريق إسعاف من إنقاذ طفل حديث الولادة كاد يفقد حياته داخل سيارة إسعاف، إثر التفاف الحبل السري حول عنقه أثناء عملية ولادة طارئة.

الدفع بسيارة الإسعاف كود 1222 إلى موقع البلاغ

تلقى المسعف محمود سعد طنطاوي وزميله عبد الله محمد محمد في ساعة متأخرة من الليل بلاغًا بوجود حالة ولادة عاجلة بقرية صفيطة التابعة لمركز الزقازيق، فتم الدفع بسيارة الإسعاف كود 1222 إلى موقع البلاغ.

نقل الأم على الفور إلى سيارة الإسعاف

ولدى وصول الفريق، كانت الأم في حالة ولادة متقدمة والجدة في انتظارهم أمام المنزل بقلق بالغ، حيث جرى نقل الأم على الفور إلى سيارة الإسعاف، وبدأ المسعفان في تجهيز الأدوات الطبية ومتابعة العلامات الحيوية للأم استعدادًا للوصول إلى المستشفى.

فك الحبل السري وإجراء الإسعافات الأولية

لكن تطورات الحالة فرضت على الفريق الطبي إجراء الولادة داخل السيارة قبل الوصول، إذ تسارعت وتيرة المخاض حتى خرج الطفل، إلا أنه ظل ساكنًا دون حراك. وبفحص سريع، اكتشف المسعف محمود طنطاوي أن الحبل السري ملتف حول عنق الطفل، فتعامل مع الموقف بحذر ودقة بالغة حتى تمكن من فك الحبل السري وإجراء الإسعافات الأولية لتحفيز التنفس.

وبعد لحظات حبست الأنفاس، انطلق بكاء الطفل معلنًا عودته إلى الحياة، وسط دموع وامتنان من الأم والجدة، اللتين لم تتوقفا عن الدعاء والشكر لله.

تسلم الفريق الطبي الحالة لاستكمال الفحوص اللازمة

جرى بعد ذلك نقل الأم وطفلها إلى مستشفى الأحرار الجامعي بمدينة الزقازيق، حيث تسلم الفريق الطبي الحالة لاستكمال الفحوص اللازمة، بينما عاد فريق الإسعاف إلى نقطة التمركز بعد إنقاذ حياة جديدة تُضاف إلى سجل المواقف الإنسانية لرجال الإسعاف.

