الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في كأس الأمم الأفريقية (انفوجراف)

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية 2025
18 حجم الخط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رياض محرز ساديو ماني كاليدو كوليبالي محمد صلاح عمر مرموش أمم إفريقيا أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

قبل ضربة البداية الليلة، أرقام قياسية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر يواجه زيمبابوي اليوم في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، دياز يفوز بجائزة رجل المباراة بين المغرب وجرز القمر

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: رفقا بـ حسام حسن ومنتخب مصر بأمم افريقيا.. وكفانا تنظيرا في الفضائيات الفارغة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد وفاته أمس، معلومات عن مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل بن عبد الملك النعمان

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

استعدادات داخل الأهلي لاستقبال وزير الشباب والرياضة واجتماعات مهمة لمجلس الإدارة

كأس أمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة الكونغو الديمقراطية وبنين

شاهد عيان على انهيار عقار إمبابة: سكان العقار 15 شخصا وتم استخراج 6 مصابين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads