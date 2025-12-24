إصابة إيزاك وتألق صلاح في الأمم الأفريقية يربكان حسابات ليفربول

18 حجم الخط

أكدت صحيفة "ديلي ميل" استعداد نادي ليفربول للدخول في مفاوضات حاسمة مع وكيل أعمال الفرعون المصري محمد صلاح المتواجد حاليا لمشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

إصابة إيزاك تربك حسابات ليفربول

وجاءت إصابة السويدي ألكسندر إيزاك، الذي خضع لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضه لكسر مزدوج في الكاحل وعظم الشظية خلال المباراة الأخيرة ضد توتنهام لتربك حسابات النادي الانجليزي وتجعله يعيد حساباته في إقناع محمد صلاح بالبقاء على الأقل الموسم الحالي، لاسيما مع تألق الفرعون المصري في أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية.

كما جاء تألق صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوى بالجولة الأولى بأمم افريقيا ليحرج ليفربول فى اعادة النظر فى الابقاء على اللاعب.

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبقى صلاح البالغ من العمر 33 عامًا، في أنفيلد حتى نهاية الموسم على الأقل، على الرغم من أن ليفربول قد يفتقده حتى منتصف يناير المقبل إذا وصلت مصر إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية.

أزمة صلاح وليفربول

يذكر انه أُثيرت الشكوك حول مستقبل صلاح مع ليفربول خلال الفترة الماضية عقب تصريحاته الغاضبة بعد تعادل الريدز 3-3 مع ليدز، حيث أعرب المهاجم المصري الذي قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن استيائه الشديد من استبعاده من قبل المدير الفني آرني سلوت وان ادارة النادي تخلت عنه.

يذكر انه بعد الفوز على برايتون أكد مدرب ليفربول آرني سلوت أن جميع الأطراف قد تجاوزت حادثة ليدز.

كان هذا الفوز آخر ظهور لصلاح مع ليفربول قبل انضمامه إلى المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وتوقع الكثيرون أن تكون هذه المشاركة القصيرة هي الأخيرة حيث أصبح رحيله في ينايرمتوقعًا.

وتم استبعاد صلاح لاحقًا من تشكيلة ليفربول لمباراته في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، لكنه عاد إلى المشاركة مع الريدز في الفوز 2-0 على برايتون حيث شارك كبديل وصنع هدفا.

مفاوضات ليفربول وصلاح

ومن المنتظر أن تحسم مفاوضات ليفربول بقيادة ريتشارد هيوز المدير الرياضي مع رامي عباس وكيل أعمال صلاح مستقبله سواء بالبقاء لنهاية الموسم على الأقل أو التوصل لقرار حاسم بمغادرة اللاعب.

وقد ارتبط اسم صلاح بقوة بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين عام 2026، إما في يناير المقبل أو الصيف القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.