التنس، رياضة الكبار والصغار التي تكشف أي خلل في الجسم سريعا

رياضة التنس من الرياضات الشهيرة التى يعشقها الكبار كثيرا، وكان نادرا ما نرى اشتراك الأطفال بها، إلا أنه مؤخرا أصبح هناك إقبال عليها.

ولعبة التنس قد تظهر بأنها سهلة وبسيطة ولكن هذا غير حقيقي لأنها تحتاج قوة وتركيز غير عادى على عكس رياضات عديدة.

ماذا يحتاج لاعب التنس

يقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن لعبة التنس من الألعاب التى لا ترحم لأن أى خطأ صغير فى جسم اللاعب يظهر بسرعة، لأن الملعب يفضح أى شيء مثل التعب والتركيز والحركة والبطء ورد الفعل المتأخر، لذا لاعب التنس دائما فى حاجة إلى أن يكون فى حالة توازن كامل جسديا وعقليا.

رياضة التنس

وأضاف زهران، أن التنس ليس جري مستمر فقط ولا قوة ضربات لكن لعبة عبارة عن فترات متقطعة من مجهود عالى وسكون قصير واتخاذ قرار فى لحظة وهذا يجعل الجسم محتاج طاقة موزعة وليس دفعة واحدة، وأكثر لاعب تنس يتعب سريعا هو الذى لم يحصل على طعام جيد ولياقته ضعيفة لأن الطاقة فى التنس يجب أن تظل موجودة من أول الإرسال لآخر نقطة.

نوعية الطعام قبل تمرين التنس

وتابع: قبل التمرين أو الماتش اللاعب يحتاج طعام يجعله خفيف وليس ثقيل لأن المعدة الثقيلة تبطيء الحركة وتشوش التركيز، لذا يجب أن يكون الطعام قبل الماتش أو التمرين خفيف وسهل الهضم ويمنح الجسم طاقة هادئة بدون اندفاع، وأثناء اللعب الطويل أو البطولات المشكلة ليس فى الجوع لكن فى الهبوط المفاجئ وغالبا سببه نقص السوائل أو نقص طاقة بسيطة لم تعوض فى وقتها، أما بعد الماتش جسم لاعب التنس يكون مستنزف ليس فقط عضليا لكن عصبيا، مايجعل الطعام ضرورى بعد اللعب لأنه يعيد التوازن وليس الشبع فقط، وأخيرا المياه فى التنس ليست اختيارية لأن الجفاف حتى لو بسيط يقلل سرعة رد الفعل ويؤخر اللاعب عن خصمه.

