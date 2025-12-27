السبت 27 ديسمبر 2025
طلائع الجيش يواجه كهرباء الإسماعيلية في ثمن نهائي كأس مصر

كأس مصر، يلتقي فريق طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور في الخامسة مساء اليوم السبت نظيره  كهرباء الإسماعيلية في افتتاح مباريات دور الستة عشر بـ بطولة كأس مصر.

 

وتأهل فريق طلائع الجيش لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على نظيره السكة الحديد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

أحرز محمد عاطف وإسماعيل أوجورو ثنائية طلائع الجيش ضد السكة الحديد في الدقيقتين 18 و64 من زمن المباراة.

 

وكان كهرباء الإسماعيلية، أطاح بنظيره الاتحاد السكندري من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بهدف دون مقابل في المباراة  التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.

 

 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم السبت في دور الـ 32 ودور ثمن النهائي (16) بالنسخة رقم 94 لمسابقة كأس مصر.

 

ويشهد اليوم السبت ثلاث مواجهات، حيث يلتقي مودرن سبورت مع القناة في الثانية والنصف على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الدور الأول،  يليها وفي تمام الخامسة لقائي الأهلي والمصرية للاتصالات على ملعب السلام في نفس الدور،  وطلائع الجيش أمام كهرباء الإسماعيلية على ملعب جهاز الرياضة في أولى مباريات ثمن النهائي.

حكام مباريات اليوم في كأس مصر 

- طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية: الدولي محمود وفا (حكما للساحة)، أحمد بكر وسيد نافع (مساعدين)، طارق عبد السلام (حكما رابعا).

-  الأهلي × المصرية للاتصالات: الدولي حمادة القلاوي (حكما للساحة)، الدولي يوسف البساطي وعلاء علي (مساعدين)،عمرو عابدين (حكما رابعا).

- مودرن سبورت × القناة: محمود دسوقي (حكما للساحة)، عبد العزيز محسن وكيرلس نزيه (مساعدين)، محمد ايمن (حكما رابعا)، أحمد عبد السميع ومحمد عاطف الزناري (تقنية الفيديو).

وكانت قرعة بطولة كأس مصر أوقعت طلائع الجيش في طريق الزمالك.

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

الجريدة الرسمية
ads