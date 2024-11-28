الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عدد ممارسي رياضة التنس يتجاوز 100 مليون حول العالم

التنس، فيتو
التنس، فيتو

التنس، كشفت تقارير صحفية أن عدد الأشخاص الذين يمارسون رياضة التنس، تجاوز 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفق الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد تقرير عالمي أصدره الاتحاد، اليوم الخميس، أن ما يقرب من 106 ملايين شخص حول العالم، لعبوا مباراة تنس واحدة على الأقل في العام الماضي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2019.

وأوضح الاتحاد الدولي للتنس، أنه في طريقه لإضافة 30 مليون لاعب، إلى اللعبة، منذ تقريره الذي نشر عام 2019.

ارتفاع عدد السيدات الممارسات للعبة التنس

وارتفع العدد الإجمالي للسيدات اللاتي يلعبن التنس بنسبة 8%، لكن نسبة اللاعبات انخفضت من 47% في عام 2019 إلى 40% الآن.

وأشار الاتحاد إلى أن هناك 13% زيادة في عدد المدربين بشكل عام، و24% منهم من المدربات، مقارنة بنحو 20% في عام 2019.

وقال لوكا سانتيلي مدير تطوير اللعبة في الاتحاد الدولي للتنس، إنه لا يوجد "سبب محدد" لانخفاض نسبة اللاعبات، لكنه توقع أن تساعد الزيادة في عدد المدربات في إحداث "فارق" في زيادة عدد النساء اللاتي يمارسن اللعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رياضة التنس التنس الاتحاد الدولي للتنس لعبة التنس

مواد متعلقة

تصنيف التنس، سينر يحافظ على الصدارة وتراجع جديد لـ ديوكوفيتش

تصنيف التنس، سينر يحافظ على الصدارة وألكاراز يفقد الوصافة

لاعبة التنس أنس جابر ومدربها وزوجها كريم كمون ضيوف "صاحبة السعادة" الثلاثاء

أرينا سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية