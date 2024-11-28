عدد ممارسي رياضة التنس يتجاوز 100 مليون حول العالم

التنس، كشفت تقارير صحفية أن عدد الأشخاص الذين يمارسون رياضة التنس، تجاوز 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفق الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد تقرير عالمي أصدره الاتحاد، اليوم الخميس، أن ما يقرب من 106 ملايين شخص حول العالم، لعبوا مباراة تنس واحدة على الأقل في العام الماضي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2019.

وأوضح الاتحاد الدولي للتنس، أنه في طريقه لإضافة 30 مليون لاعب، إلى اللعبة، منذ تقريره الذي نشر عام 2019.

ارتفاع عدد السيدات الممارسات للعبة التنس

وارتفع العدد الإجمالي للسيدات اللاتي يلعبن التنس بنسبة 8%، لكن نسبة اللاعبات انخفضت من 47% في عام 2019 إلى 40% الآن.

وأشار الاتحاد إلى أن هناك 13% زيادة في عدد المدربين بشكل عام، و24% منهم من المدربات، مقارنة بنحو 20% في عام 2019.

وقال لوكا سانتيلي مدير تطوير اللعبة في الاتحاد الدولي للتنس، إنه لا يوجد "سبب محدد" لانخفاض نسبة اللاعبات، لكنه توقع أن تساعد الزيادة في عدد المدربات في إحداث "فارق" في زيادة عدد النساء اللاتي يمارسن اللعبة.

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