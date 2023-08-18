لعبة البادل البديل الجديد للتنس، واللاعبون: سهلة ولجميع الفئات (فيديو)

تعد رياضة البادل من أبرز الرياضات التي اشتهرت بالفترة الأخيرة وهي تختلف عن رياضة التنس الأرضي والتي عرفت بالولايات المتحدة وكندا وكل ما يعرف عنها من خلال ممارسيها أنها تلعب بشكل زوجي في ملعب مغلق زجاجي أقل من ملعب كرة التنس وأكبر من ملعب كرة الاسكواش.

وظهرت لعبة البادل في أواخر ستينات القرن الماضي بمدينة غرناطة إحدى المدن الإسبانية ولكنها لم تلقَ الرواج والتشجيع اللازمين مما اضطر ممارسوها عن العزوف عنها لتعود في أواخر التسعينات لتصبح من الألعاب الشعبية في مختلف البلدان.

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وتتكون لعبة البادل في الغالب من أربعة أفراد اثنان ضد اثنان بداخل ملعب مربع الشكل له سور حديدي محاط بسياج زجاجي وبداخله شبكة تقبع في منتصف الملعب ويتم ممارستها على أرض أصغر حجما من ملعب التنس المعروف.

تطور لعبة البدل على مر التاريخ

تلقي لعبة البادل في مصر رواجًا واسعًا بين جميع الفئات العمرية خاصة الشباب والذين وجدوها بديلا عن لعبة التنس والاسكواش والمعروفتين بكونهما لعبة الأغنياء والأثرياء.



وقال جميل طارق، صاحب أحد لاعبي البادل، والتي انتشرت بغزارة في الفترة الأخيرة خاصة في المناطق العشبية، إنه بدأ منذ عام تقريبا في فتح نشاط لممارسة لعبة البادل وأنها تلقى رواجا كبيرا.

وعن سؤاله عن إذا كان هناك وجه مقارنة في حساب النقاط بين لعبة البادل والتنس قال جميل: " النقطة بتتحسب زي التنس بالظبط"، مضيفا أن المميز في لعبة البادل عن التنس في أنها أسهل من لعبة التنس بكثير.

وأضاف جميل أن هذه اللعبة بدأت في أواخر الستينات وكانت اللعبة المفضلة للطبقة الاستقرارطية ولكنها اختفت لعدم وجود الاهتمام الازم بها قبل أن تعود من جديد في فترة التسعينات ولكن باهتمام يليق بها وجمهور يهتم له.

البدل لعبة لجميع الفئات

وقال أحد لاعبين لعبة البادل أحمد علام: "أنا بتمرن بقالي ست شهور، بالنسبة ليا في البداية كانت لعبة رخمة لما تاخد عليها وتفهمها وتبقا شاطر فيها هتلاقي إنها لذيذة بتبقا عايز تلعبها على طول وأنها ليست لعبة مملة وأنا على طول بنزل مع صحابي وفيه دلوقتي ناس بتعمل جروب تنزل مع بعضها "

بينما أضافت فاطمة وحيد أن البادل بالنسبة لها لعبة للمرح لا أكثر حيث قالت: “بلعبها ”فور فان" مع صحابي عادي مش بتمرنها وده لأنها أسهل في اللعب زي التنس والاسكواش".

وذكر أحمد ذو الـ23 عامًا وأحد الممارسين البادل قصته مع اللعبة العريقة فقال: "أنا بلعب تنس أرضي وبلعب بادل بلعبها هوية أكثر واتعرفت بعد كده على البادل وقال إن هي أسهل من الاسكواش والتنس هي بدأت تنتشر في الأول كانت ناحية زايد والتجمع بس الملاعب كانت في الأول غالية بس حاليا بعد انتشارها بدأت في متناول شباب كتير وبدأوا يجربوها، وبدأت أشوفها في المعادي ومدينة نصر حتى في مصايف إسكندرية وساحل وجونة بقيت أشوف ملاعب كتير وشايف إنها بتنتشر أكثر.



وأكد عبد العزيز أحد لاعبي البادل أنه يقوم بممارستها منذ حوالي سنة حيث قدم إليها من خلال أخيه الصغير، مضيفا: "عملت سيرش عليها واتفرجت على كام فيديو فعجبتني اللعبة وبدأت إني أجي العب وأجربها".

وأضاف عبد العزيز: الاسكواش بنسبالي لعبة مملة جدا والتنس محتاجة ملعب أكبر ومجهود لكن البادل هي ترفيهية أكثر اتمرنت شوية في البادل وبعدين وقفت عشان الكلية".