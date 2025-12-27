السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج بالجيزة

متهمة
متهمة
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عاما، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

جاء ذلك عقب جهود مكثفة لفرق البحث في فك لغز العثور على المجني عليه، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وتحليل التحريات، مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عاما وعشيقها، 45 عاما، في ارتكاب الجريمة.

التحقيقات مع المتهمين بقتل الزوج في الجيزة

ونجحت قوات البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة في القبض على ربة منزل وعشيقها، المتهمين بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما معا، حيث ارتكبوا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع لإخفاء معالم الواقعة.

بلاغ بمقتل عامل في الجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالواقعة، وانتقلت إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار اعتداء على الجثمان. 

وبالتحري وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المجني عليه، وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عاما وعشيقها، 45 عاما، في ارتكاب الجريمة.

وعقب مواجهة المتهمين، اعترف كلاهما بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وضبطهما لتقديمهما للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة أكتوبر مديرية أمن الجيزة

