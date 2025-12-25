بقيادة صلاح ومرموش، التشكيل المثالي للجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تصدر الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش لاعبا منتخب مصر التشكيل المثالي للجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية بحسب شبكة سوفا سكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

التشكيل المثالي للجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية

وجاء التشكيل المثالي للجولة الأولى كالتالي:

وشهدت الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب إحراز 29 هدفا بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

ويعد فوز السنغال 3-0 أمام بوتسوانا بالمجموعة الرابعة، وتونس 3-1 أمام أوغندا بالمجموعة الثالثة، والجزائر 3-0 أمام السودان أكبر نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية.

وعلى صعيد متصل يتنافس 3 لاعبين على لقب هداف كأس الأمم الأفريقية بعد انتهاء الجولة الأولى، بعدما سجل كل منهم هدفين في أول مباراة لمنتخب بلاده.

ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الأولى

ويحتل الثلاثي التونسي إلياس العاشوري والسنغالي نيكولاس جاكسون والجزائري رياض محرز صدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد هدفين لكل لاعب بعد الجولة الأولى.

فيما جاء في المركز الثاني أيوب الكعبي وبراهيم دياز نجما المغرب، ومحمد صلاح وعمر مرموش نجما مصر، وإلياس السخيري نجم تونس ولكل منهم هدف واحد.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمنافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

المغرب 2-0 جزر القمر (المجموعة الأولى)

مالي 1-1 زامبيا (المجموعة الأولى)

جنوب أفريقيا 2-1 أنجولا (المجموعة الثانية)

مصر 2-1 زيمبابوي (المجموعة الثانية)

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 بنين (المجموعة الرابعة)

السنغال 3-0 بوتسوانا (المجموعة الرابعة)

نيجيريا 2-1 تنزانيا (المجموعة الثالثة)

تونس 3-1 أوغندا (المجموعة الثالثة)

بوركينا فاسو 2-1 غينيا الاستوائية ( المجموعة الخامسة)

الجزائر 3-0 السودان (المجموعة الخامسة)

كوت ديفوار 1-0 موزمبيق (المجموعة السادسة)

الكاميرون 1-0 الجابون (المجموعة السادسة)

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026.

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.