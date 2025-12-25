أمم إفريقيا 2025، المحترفون كلمة السر في أهداف العرب بالجولة الأولى

الخميس 25 ديسمبر 2025
شهدت الجولة الأولى من منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 بصمة واضحة للمحترفين العرب في الخارج، بعدما جاءت جميع الأهداف العربية عبر لاعبين يلعبون خارج الدوريات المحلية، ليؤكدوا دورهم الحاسم في انطلاق مشوار منتخباتهم بالبطولة.

أهداف العرب في أمم إفريقيا 

قاد الثنائي المحترف في الدوري الإسباني، إبراهيم دياز وأيوب الكعبي، منتخب أسود الأطلس لتحقيق الفوز في مباراة الافتتاح أمام جزر القمر، بعدما سجلا هدفي الانتصار ومنحا المغرب بداية قوية على أرضه.

فوز المنتخب المصري على زيمبابوي

ومع منتخب مصر واصل نجما الدوري الإنجليزي التألق، حيث سجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفي فوز المنتخب المصري على زيمبابوي، ليقودا الفراعنة لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

لقاء أوغندا وتونس

في لقاء أوغندا، تألق إلياس عاشوري لاعب كوبنهاجن الدنماركي بتسجيل هدفين، فيما أضاف إلياس سخيري لاعب آينتراخت فرانكفورت هدفًا آخر، لمنتخب تونس ليؤكد محترفو أوروبا تفوقهم مع نسور قرطاج.

محترفو الخارج بالمنتخب الجزائري يفرضون كلمتهم أمام السودان

أما الخضر، ففرض محترفو الخارج كلمتهم أمام السودان، بعدما سجل رياض محرز لاعب الأهلي السعودي هدفين، وأضاف إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن هدفًا ثالثًا، ليقودوا الجزائر لانتصار مستحق في أولى مبارياتها.

