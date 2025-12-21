مواعيد مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تنطلق اليوم رسميًا منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

ويفتتح منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، البطولة بمواجهة منتخب جزر القمر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، في مباراة الافتتاح المنتظرة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

مواعيد مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025

الأحد 21 ديسمبر

المجموعة الأولى

المغرب ضد جزر القمر – 9 مساءً

الإثنين 22 ديسمبر

المجموعة الأولى

مالي ضد زامبيا – 4 مساءً

المجموعة الثانية

جنوب أفريقيا ضد أنجولا – 7 مساءً

مصر ضد زيمبابوي – 10 مساءً

الثلاثاء 23 ديسمبر

المجموعة الرابعة

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين – 2:30 عصرًا

السنغال ضد بوتسوانا – 5 مساءً

المجموعة الثالثة

نيجيريا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

تونس ضد أوغندا – 10 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

المجموعة الخامسة

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا

الجزائر ضد السودان – 5 مساءً

المجموعة السادسة

كوت ديفوار ضد موزمبيق – 7:30 مساءً

الكاميرون ضد الجابون – 10 مساءً

