الكاف يعلن عقوبات ضخمة على الجيش الملكي بسبب أحداث مباراة الأهلي

الأهلي والجيش الملكي
الأهلي والجيش الملكي
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، عن عقوبات ضخمة على  الجيش الملكي المغربي بسبب مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والأحداث التي صاحبت اللقاء.

عقوبات الكاف على الجيش الملكي

وجاءت عقوبات الكاف على الجيش الملكي كالتالي:
​1- ثبوت مخالفة نادي الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، وكذلك للمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات غير مناسبة من جماهير النادي تمس بمبادئ الروح الرياضية وبسلامة ونزاهة المنافسة.


​2- فرض لعب مباراتين بدون جمهور على نادي الجيش الملكي في مبارياته المقبلة كمستضيف ضمن مسابقات الأندية الإفريقية.

​3- الغرامات المالية:
​20,000 دولار أمريكي لاستخدام أجهزة الليزر.

​15,000 دولار أمريكي لرمي قارورات المياه.

​15,000 دولار أمريكي لإدخال جامعي الكرات عددًا من الكرات إلى أرضية الملعب خلال اللعب، بما يخالف مبادئ الروح الرياضية ونزاهة المنافسة.

​50,000 دولار أمريكي لرمي جسم خطير (من الحديد)، يمثل خطرًا على سلامة اللاعبين والحكام خلال المباراة.

​4- المبلغ الإجمالي والموعد النهائي للدفع: وجوب دفع المبلغ الإجمالي للغرامات وقدره 100,000 دولار أمريكي قبل 60 يومًا من تاريخ إشعار هذا القرار.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية لدوري المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

