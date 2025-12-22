الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم إفريقيا 2025، ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الافتتاحية

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو
18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، سقط منتخب مالي في فخ التعادل أمام زامبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب

سجل هدف مالي اللاعب لاسين سينايكو في الدقيقة 62 ، وتعادل 90' باتسون داكا لزامبيا بضربة رأس في الدقيقة 90 من عمر اللقاء 

المغرب يفوز على جزر القمر 

كان المغرب افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، مساء أمس الأحد، بالفوز على جزر القمر (2-0) في مباراة أقيمت على ملعب مولاي الأمير عبد الله، ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

 

ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الافتتاحية

بذلك يتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثاني يحل منتخب زامبيا بنقطة واحدة ومالي ثالثا بنفس الرصيد، ثم جزر القمر في المركز الأخير بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى بعد إنتهاء الجولة الإفتتاحية، فيتو
ترتيب المجموعة الأولى بعد إنتهاء الجولة الإفتتاحية، فيتو

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

 

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم إفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 زامبيا ملعب محمد الخامس المغرب جزر القمر

مواد متعلقة

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

نجم الأهلي يقود مالي أمام زامبيا في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا

تصنيف الفيفا، المغرب يغازل قائمة العشرة الأوائل عالميا والأردن يتقدم

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

تقرير: زيلينسكي يخطط للهروب بـ قرض الـ90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

مجموعة مصر، التشكيل الرسمي لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في أمم أفريقيا 2025

الذهب والفضة يواصلان كسر الأرقام القياسية وسط توقعات خفض الفائدة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح أوجه التشابه والاختلاف بين الآيتين 123 و48 بسورة البقرة (فيديو)

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads