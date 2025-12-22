أمم إفريقيا 2025، ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الافتتاحية

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، سقط منتخب مالي في فخ التعادل أمام زامبيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب

سجل هدف مالي اللاعب لاسين سينايكو في الدقيقة 62 ، وتعادل 90' باتسون داكا لزامبيا بضربة رأس في الدقيقة 90 من عمر اللقاء

المغرب يفوز على جزر القمر

كان المغرب افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، مساء أمس الأحد، بالفوز على جزر القمر (2-0) في مباراة أقيمت على ملعب مولاي الأمير عبد الله، ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الافتتاحية

بذلك يتصدر منتخب المغرب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثاني يحل منتخب زامبيا بنقطة واحدة ومالي ثالثا بنفس الرصيد، ثم جزر القمر في المركز الأخير بدون نقاط.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025



المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

