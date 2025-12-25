تعرف على سر زيادة الجماهير في المدرجات بعد انطلاق المباريات بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

تسمح اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي (كاف)، بالدخول المجاني للجماهير بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق المباريات، بهدف ملء المدرجات في بعض اللقاءات، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي.

دخول مجاني للجماهير

ظهر ذلك خلال المباراة الثانية التي أقيمت في الملعب الكبير بأغادير (يتسع لـ45 ألف متفرج) بين الكاميرون والجابون، كانت المدرجات شبه خالية بينما كان المنتخبان يجريان عمليات الإحماء قبل صافرة البداية.

ورغم الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف على المدينة الساحلية، امتلأت المدرجات بشكل ملحوظ خلال الشوط الأول، حسب ما كشفت وكالة فرانس برس، فوصل الحضور الجماهيري إلى 35200 متفرج.

كان الأمر نفسه خلال فوز مصر على زمبابوي (2-1) الإثنين في الملعب ذاته، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين أمام نحو ألف متفرج فقط، قبل أن تعرض شاشات الملعب في نهاية اللقاء رقمًا رسميًا للحضور بلغ 28199 متفرجًا، ما تسبب في بعض التحركات الجماهيرية التي واجه المنظمون صعوبة في السيطرة عليها.

وشهدت مباريات أخرى مثل الكونغو الديمقراطية ضد بنين أو تونس ضد أوغندا والتي وثقها الجمهور على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار "امم افريقيا الشعب"، تطبيق الإجراء نفسه.

تُعد مسألة بيع التذاكر وامتلاء المدرجات تحديًا كبيرًا أمام المنظمين المغاربة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ووضع المغرب لنفسه هدفين مزدوجين: الفوز بلقب غائب منذ 50 عامًا، وتقديم تنظيم مثالي قبل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

