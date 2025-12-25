النيابة تحقق في اعتداء عائلي على طالبة علاج طبيعي لمطالبتها بالميراث

18 حجم الخط

نيابة الشرقية العامة بدأت النيابة العامة في الشرقية تحقيقاتها، صباح اليوم، في واقعة التعدي على طالبة جامعية بالطريق العام في مركز فاقوس، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث.

النيابة العامة تستمع لأقوال الطالبة المجني عليها

وتستمع النيابة لأقوال الطالبة المجني عليها، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام عدد من الأشخاص بالتعدي عليها في أحد شوارع مركز فاقوس، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين المتابعين.

تحريات المباحث حول الواقعة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية أن مرتكبي الواقعة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم صاحب مقهى وزوجته ونجلاه، حيث تعدوا على الطالبة «نورا»، 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، بالسب والقذف والضرب بالأيدي، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

التعدي على خال المجني عليها

كما امتد التعدي إلى خال الطالبة، البالغ من العمر 39 عامًا، أثناء محاولته التدخل، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات مماثلة.

وأفادت التحريات بأن الواقعة جاءت على خلفية نزاع حول الميراث، يتعلق بثمن مقهى مملوك للعائلة، في ظل مطالبة الطالبة وخالها بباقي مستحقاتهما، مع وجود خلافات سابقة ومحاضر متبادلة بين الطرفين.

ضبط مرتكبي الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

