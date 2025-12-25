الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة المصرية للإتصالات بكأس مصر

مران الاهلي
مران الاهلي
يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة المصرية للإتصالات المرتقبة بعد غد السبت، حيث حصل لاعبي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء عقب الخسارة أمام غزل المحلة أمس الأول.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصرية للإتصالات المرتقبة يوم السبت المقبل فى إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع  المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما امس الاول، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر علي استاد الغزل.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وتقدم رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة بالهدف الأول لفريقه  في مرمى الأهلي، في الدقيقة 8.

فيما سجل عمر سيد معوض لاعب الأهلي هدف التعادل في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل المحلة الهدف الثاني سعيدي كيبونديلا في الدقيقة 62.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قرر تغيير نهجه في بطولة كأس عاصمة مصر، بالتركيز على منح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين، بدلا من السعي لتحقيق الفوز في كل مباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 6 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 3 نقاط
  4. غزل المحلة - 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - بدون نقاط
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

