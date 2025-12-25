انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع الخدمة عن مناطق (منطقة روكسى – شارع الاهرام ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – شارع الميرغنى والمنطقة المحيطة – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – منطقة الكوربة)، نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000مم بشارع المستجد التابع لـ شبكات مياه الزيتون.

وبحسب الشركة يتم الانقطاع اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 26-12-2025 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وقامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

كما سيتم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125.

وتعتمد هذه المناطق الحيوية على إمدادات المياه المستمرة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، ومن المتوقع أن يواجه السكان تحديات في إنجاز مهامهم المنزلية والأنشطة التجارية، مما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية لتخزين المياه اللازمة قبل بدء فترة الانقطاع.

وتناشد شركة مياه الشرب بالقاهرة المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، والتعاون مع فرق العمل المنتشرة في الميدان.

وتؤكد الشركة على التزامها بتوفير مياه الشرب النقية في أسرع وقت ممكن، وتدعو إلى عدم التردد في التواصل عبر القنوات المحددة لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.