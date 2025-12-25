الخميس 25 ديسمبر 2025
انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

أعلنت شركة  مياه الشرب بالقاهرة  قطع الخدمة عن مناطق (منطقة روكسى – شارع الاهرام ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – شارع الميرغنى والمنطقة المحيطة – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – منطقة الكوربة)، نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000مم بشارع المستجد التابع لـ شبكات مياه الزيتون.

اليوم، قطع المياه عن مناطق بالعاشر من رمضان لمدة 7 ساعات

معاناة سكان المعادي تتفاقم بعد انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات

وبحسب الشركة يتم الانقطاع اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 26-12-2025 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وقامت الشركة بالدفع بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

كما سيتم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب  على رقم  01006665125.

 وتعتمد هذه المناطق الحيوية على إمدادات المياه المستمرة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، ومن المتوقع أن يواجه السكان تحديات في إنجاز مهامهم المنزلية والأنشطة التجارية، مما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية لتخزين المياه اللازمة قبل بدء فترة الانقطاع.

وتناشد شركة مياه الشرب بالقاهرة المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، والتعاون مع فرق العمل المنتشرة في الميدان. 

وتؤكد الشركة على التزامها بتوفير مياه الشرب النقية في أسرع وقت ممكن، وتدعو إلى عدم التردد في التواصل عبر القنوات المحددة لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ.

