الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة: المسكنات ليست حلا سحريا والاعتماد العشوائي عليها خطر

المسكنات
المسكنات
18 حجم الخط

أكدت وزارة الصحة على أن المسكنات ليست حلا سحريا لكل شعور بالتعب أو الصداع أو الدوخة، محذرة من أن الإفراط في استخدامها بشكل عشوائي ومن دون استشارة طبية قد يسبب إجهاد شديد للكلى، ويؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالاعتلال الكلوي.

الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأوضحت وزارة الصحة أن الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، يمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطنين، مشددة على أن الإهمال أو الاعتماد المتكرر على المسكنات قد يخفي أعراض مرضية أخطر.

وأشارت إلى أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج متاحة مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، داعية المواطنين إلى الاستفادة من خدمات المبادرة والالتزام بالإرشادات الطبية.

كما أكدت وزارة الصحة أن الاعتلال الكلوي هو تدهور تدريجي أو مفاجئ في وظائف الكلى، ما يؤثر على قدرتها على تنقية الدم والتخلص من السموم والسوائل الزائدة من الجسم.

وأشارت وزارة الصحة أنه قد يحدث نتيجة أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أو بسبب الاستخدام المفرط للمسكنات وبعض الأدوية دون إشراف طبي.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض الاعتلال الكلوي تشمل الإرهاق المستمر، تورم القدمين والوجه، قلة أو زيادة التبول، فقدان الشهية، والغثيان، وقد يكون صامت في مراحله الأولى.

وأشارت الي ان الكشف المبكر يساعد على إبطاء تطور المرض وتجنب الوصول إلى الفشل الكلوي.

ويعتمد العلاج على السيطرة على السبب الرئيسي، والالتزام بالعلاج الدوائي، ونمط حياة صحي، وقد يتطلب الغسيل الكلوي في المراحل المتقدمة.

وزير الصحة يناقش توسيع فحص مرض السل ومراقبة المياه بتقنيات جزيئية حديثة

بعد الإعلان عن خلو مصر منه، تعرف على مرض التراكوما، الأسباب والأعراض

كما تتضمن طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي الاستخدام الآمن للأدوية، شرب كميات كافية من المياه، ضبط أمراض السكر والضغط، والمتابعة الطبية الدورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة رئيس الجمهورية خدمات المبادرة مبادرة رئيس الجمهورية وزارة الصحة

مواد متعلقة

لإنقاذه من الاختناق، رجال الإسعاف ينجحون في إمداد مواطن بالأكسجين أسفل أنقاض منزله بأسيوط

الصحة تدرس إتاحة دبلومة التغذية للأطباء البيطريين

4 أسباب لفقر الدم عند مرضى الكلى وفق دليل هيئة الدواء المصرية

الصحة تقدم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بالبحر الأحمر خلال 11 شهرًا

عبد الغفار: الاستثمار في العلماء هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أقوى لمصر

الرعاية الصحية: 1.5 مليون فحص تشخيصي واستقبال مليون حالة طوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد

القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

ليس نهاية الطريق!

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تخفيف الحكم على البلوجر أوتاكا في قضية نشر فيديوهات خادشة

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه في تعديلات قانون المرور الجديدة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الأربعاء 24-12-2025

سعر الـ100 ين الياباني يسجل 30.52 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

بعد واقعة أحمد الفيشاوي، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads