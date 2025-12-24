الصحة: المسكنات ليست حلا سحريا والاعتماد العشوائي عليها خطر

18 حجم الخط

أكدت وزارة الصحة على أن المسكنات ليست حلا سحريا لكل شعور بالتعب أو الصداع أو الدوخة، محذرة من أن الإفراط في استخدامها بشكل عشوائي ومن دون استشارة طبية قد يسبب إجهاد شديد للكلى، ويؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالاعتلال الكلوي.

الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأوضحت وزارة الصحة أن الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، يمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة المواطنين، مشددة على أن الإهمال أو الاعتماد المتكرر على المسكنات قد يخفي أعراض مرضية أخطر.

وأشارت إلى أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج متاحة مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، داعية المواطنين إلى الاستفادة من خدمات المبادرة والالتزام بالإرشادات الطبية.



كما أكدت وزارة الصحة أن الاعتلال الكلوي هو تدهور تدريجي أو مفاجئ في وظائف الكلى، ما يؤثر على قدرتها على تنقية الدم والتخلص من السموم والسوائل الزائدة من الجسم.

وأشارت وزارة الصحة أنه قد يحدث نتيجة أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أو بسبب الاستخدام المفرط للمسكنات وبعض الأدوية دون إشراف طبي.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض الاعتلال الكلوي تشمل الإرهاق المستمر، تورم القدمين والوجه، قلة أو زيادة التبول، فقدان الشهية، والغثيان، وقد يكون صامت في مراحله الأولى.

وأشارت الي ان الكشف المبكر يساعد على إبطاء تطور المرض وتجنب الوصول إلى الفشل الكلوي.

ويعتمد العلاج على السيطرة على السبب الرئيسي، والالتزام بالعلاج الدوائي، ونمط حياة صحي، وقد يتطلب الغسيل الكلوي في المراحل المتقدمة.

كما تتضمن طرق الوقاية من الاعتلال الكلوي الاستخدام الآمن للأدوية، شرب كميات كافية من المياه، ضبط أمراض السكر والضغط، والمتابعة الطبية الدورية.

