التفاصيل الكاملة لموعد انطلاق جلسات مجلس النواب الجديد.. تبدأ فعالياته بعد إعلان أسماء المعينين.. و10 يناير النتيجة النهائية للدوائر الملغاة

18 حجم الخط

أيام قليلة تفصلنا عن اكتمال التشكيل الكامل لمجلس النواب الجديد وموعد انطلاق جلساته، وذلك فى ظل اقتراب انتهاء الماراثون الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويبدأ غدا السبت تصويت المصريين بالداخل، في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل الجدول الزمني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

ويأتي ذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انتهى تصويت المصريين بالخارج الخميس، بينما يبدأ تصويت الداخل يومي السبت والأحد المقبلين.

موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الملغاة

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل، والتي يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا.

محافظات جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة

وتجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 7 محافظات على النحو التالي:

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

انتخابات الإعادة في 30 دائرة ملغاة

كما من المقرر أن تجرى جولة الإعادة فى انتخابات الـ 30 دائرة الملغاة، في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

وتعد تلك الدوائر الـ 30 هي آخر مرحلة من مراحل انتخابات مجلس النواب 2025، ما يعنى أنها ستكون نهاية ماراثون انتخابات البرلمان، ليبدأ بعد ذلك إجراءات تشكيل مجلس النواب.

تشمل الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

تشكيل مجلس النواب

وعقب إعلان النتيجة النهائية لتلك المرحلة، فى 10 يناير المقبل، يكتمل تشكيل مجلس النواب المنتخب، ويتبقى نسبة النواب المعينين من رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن يصدر قرار النواب المعينين وعددهم 28 عضوا عقب اكتمال تشكيل النواب المنتخبين وعقب ذلك يكون من المتوقع انطلاق أولى جلسات مجلس النواب الجديد فى 12 يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.