أخبار مصر اليوم: 6 مليارات جنيه استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية، المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الـ19 دائرة انتخابية ملغاة بانتخابات النواب

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

أعلنت وزارة التموين، تحقيق قطاع التجارة الداخلية استثمارات تجاوزت 6 مليارات جنيه خلال 2025، من خلال إنشاء وتطوير مناطق لوجيستية وتجارية في عدد من المحافظات.



وأشارت الوزارة خلال استعراض حصاد عام 2025 إلي تنفيذ تنفيذ مشروعات سلاسل تجارية كبرى مثل لولو هايبر ماركت في القاهرة الكبرى والعبور و6 أكتوبر، إضافة إلي إنشاء مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر.

البورصة السلعية



وفيما يخص البورصة السلعية، وأوضحت وزارة التموين أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات محلية ودولية لتبادل البيانات، إضافة إلي التنسيق لإطلاق أول بورصة متخصصة لتداول التمور في مصر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي وتنظيم تداوله.

كما جرى التعاون مع البنك الأهلي المصري لتوفير آليات تمويل مناسبة للتجار والمتعاملين داخل منظومة البورصة السلعية، بما يدعم السيولة ويعزز كفاءة التداول.

وأشارت الوزارة إلي تسجيل الجهات العاملة في تجارة القطن ضمن منظومة البورصة السلعية، بما يضمن تنظيم السوق، ورفع مستويات الشفافية، وتحقيق تسعير عادل للمحصول.

وفي إطار الجهود الرقابية وضبط الأسواق، أشارت وزارة التموين إل تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة والأسواق، بهدف ضبط الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان جودة وسلامة السلع، وحماية حقوق المستهلكين، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.

المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الـ19 دائرة انتخابية الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب



أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء جولة الإعادة في الخارج بـ 19 دائرة انتخابية بمجلس النواب 2025 تشمل 35 مقعدًا بين 70 مترشحًا، موزعين على 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

وأشار البنداري إلى فتح صناديق الاقتراع في 139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات المصرية داخل 117 دولة حول العالم، وكانت أولى السفارات التي بدأت التصويت سفارة مصر في نيوزيلندا، على أن يتم فتح صناديق الاقتراع في آخر بعثة انتخابية بسفارة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية غدا الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.



وأكد المستشار بنداري أن المسؤولية لا تقع وحدها على عاتق من تم تكليفهم بالإشراف على العملية الانتخابية، بل هي مسؤولية جماعية تقع على جميع المصريين، مشددًا على أن مشاركة المواطنين في الانتخابات وأداء إرادتهم الحرة في صناديق الاقتراع هي السبيل الأوحد لتعزيز الدولة المدنية الحديثة المتمسكة بالديمقراطية وحماية مؤسساتها.

ودعا المستشار أحمد بنداري جميع المصريين بالخارج للمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

الدوائر الـ 19 الملغاة في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

درجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء والتى تشهد انخفاضا ملحوظا حيث يسود طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكرعلى أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة: 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

وزير التعليم: لدينا 62 ألف مدرسة وحوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة

قال محمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتعليم الفني: إن حوادث الاعتداء على أطفال المدارس فردية ومؤسفة للغاية، وأن هناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا.. وأولادنا فوق الجميع».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الصورة”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية “النهار”،: 'شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وتم اتخاذ 17 قرارا في كتاب دوري تم توجيهه إلى المدارس، وهناك لجان تعمل يوميا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات'.

وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: أمان ولادنا مفيهوش كلام، والمدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل مستمر، ومديرو الإدارات والمديريات عملهم في الميدان مع أولادنا داخل المدارس وليس المكاتب وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم، وبعض هذه المدارس تتوفر بها كاميرات حاليا، وجار استكمال منظومة الكاميرات'، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.

الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة



وأضاف وزير التعليم: 'لدينا 62 ألف مدرسة، الأمر لم يصل لكونه ظاهرة، ولدينا 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع'.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة، موضحًا أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يكون لمالك المدرسة الحق في بيعها، إلا أن الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تماما.

وزير التعليم يكشف الفرق بين تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا



أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا فرق بين تنسيق نظام الثانوية العامة وتنسيق البكالوريا، والفرق بينهما أن كل مجموعة سيتم تنسيقها لوحدها، بعيدا عن الأخرى.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": "شهادة البكالوريا تساوي شهادة الثانوية العامة، وهى شهادة وطنية صادرة بقانون، مثلها مثل الثانوية العامة".



وأضاف: " تلقينا تكليفات رئاسية لتدريس البرمجة فى المدارس، ولذلك توجهنا لليابان للاستفادة من تجربتها فى ذلك، وهناك 778 ألف طالب سجلوا على منصة تعليم البرمجة من أصل 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، وسيتم منح الطالب شهادة معتمدة فى البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية".

وأوضح: "التابلت مستمر فى المدارس الحكومية وهى تجربة ناجحة"، موضحا أنه لا يوجد وزير تعليم سابق راض عن نظام الثانوية العامة".

قال: "لدينا استراتيجية للدولة، وهي استراتيجية مصر 2030، ويطبقها الوزراء السابقون واللاحقون ومن يأتي بعدي، لكن في بعض الأحيان يكون هناك تدخلات، مثل حل مشكلة الكثافة، قد تختلف آليات تنفيذها، وكذلك ملف الحضور وعجز المدرسين، لكن في النهاية الاستراتيجية ثابتة والجميع يعمل على تنفيذها".

وأوضح: "كل قرار أخذناه في الوزارة إلى الآن، تنفيذه في الميدان أفضل من الخطة الموضوعة"، نافيا أن تكون قراراته غير مدروسة، مؤكدًا أنها مبنية على الواقع الميداني، قائلًا: "نحن نتعامل مع 25 مليون طالب في قضية مهمة وهي قضية التعليم، وما ينفعش تكون هناك قرارات غير مدروسة أو فجائية ".

وزيرة التنمية المحلية تتابع تداعيات حادث انهيار عقار إمبابة



تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تداعيات حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث جرت متابعة الموقف ميدانيًا مع تكثيف جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض.



وشملت المتابعة إجراء اتصالات هاتفية مستمرة مع محافظ الجيزة للاطمئنان على تطورات الحادث، واستمرار أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين والضحايا، بمشاركة فرق الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية، إلى جانب رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



كما تضمنت الإجراءات إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بالكامل، وزيارة محافظ الجيزة لموقع الحادث ومستشفى إمبابة لمتابعة حالة المصابين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى وتسخير جميع الإمكانات المتاحة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة أعمال الإنقاذ وتأمين موقع الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

التموين تطلق الكارت الموحد لتسهيل الدعم التمويني والخبز



أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية، كخطوة مبتكرة ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم التمويني والخبز.

وتعتمد المنظومة على كارت ذكي موحد وآمن يوفر مجموعة من الخدمات للمواطنين، بما يتوافق مع متطلبات الأمن السيبراني، ويحل محل بطاقة الدعم الحالية، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الهدر في الموارد المالية للدولة.

وأوضحت الوزارة خلال استعراض انجازاتها وحصادها عام 2025، أن تحديد الفئات المستهدفة سيتم عبر تطبيق محددات العدالة الاجتماعية واستمارة تحديث البيانات، ما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، لتعزيز الشفافية وكفاءة الاستهداف وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني.





وأشارت الوزارة إلى أن تجربة تفعيل المنظومة بدأت بمحافظة بورسعيد في الأول من أبريل 2025، كمرحلة أولى قبل تعميم المشروع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي والحوكمة بالوزارة، وتعزز الشمول المالي وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتدعم قدرة الوزارة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

160مليار جنيه، التموين تكشف أرقاما مهمة عن دعم الخبز والسلع الأساسية في 2025

أعلنت وزارة التموين زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز بموازنة العام المالي 2025/2026 لتصل إلى إجمالي 160 مليار جنيه، يتم توجيهها لدعم منظومة الخبز والسلع الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر الاحتياجات الغذائية بأسعار مناسبة.



وتشمل هذه المخصصات تقديم الخبز البلدي المدعم عبر البطاقات التموينية لنحو 68 مليون مواطن، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف، وبسعر ثابت قدره 20 قرشًا للرغيف الواحد، مع إجمالي دعم يُقدّر بنحو 124 مليار جنيه، بما يضمن استقرار أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري.

كما تتيح منظومة الدعم التمويني أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يُقدّر بنحو 36 مليار جنيه، في إطار حرص الوزارة على تأمين احتياجات الأسر المصرية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.



وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية دورها المحوري في دعم المجتمع وضمان استقراره، من خلال تأمين أرصدة استراتيجية آمنة من السلع الغذائية، والحفاظ على توازن الأسواق، ومنع أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار أو توفر السلع.

مخصصات دعم السلع التموينية

و تمثل مخصصات دعم السلع التموينية والخبز ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تضطلع بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبارها حائط الصد الاجتماعي الذي يحافظ على استقرار المجتمع ويضمن الأمن الغذائي للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.



وفي سياق متصل، توفر الوزارة السلع التموينية والحرة من خلال شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمتحركة، يصل عددها إلى نحو 40 ألف منفذ، تشمل بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بسهولة، ويحقق التوازن السعري في مختلف المحافظات.

