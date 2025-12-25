الاستقالة المرتقبة! حكومة مدبولي تفقد ثقتها عقب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.. وهذا هو السيناريو الوحيد لبقائها والموعد القانوني لأداء اليمين الدستورية

18 حجم الخط

مع اقتراب تشكيل مجلس النواب الجديد في يناير المقبل، تشير التوقعات السياسية إلى إجراء تشكيل حكومة جديدة، دون تحديد موعد محدد لذلك، مع طرح أسماء بديلة للدكتور مصطفى مدبولي، إلا أن هناك آراء قانونية تكشف شرعية إجراء ذلك التشكيل الحكومي الجديد من عدمه.

الحصول على ثقة مجلس النواب

أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الدكتور صلاح الدين فوزي يرى أن الحكومة الحالية سبق لها الحصول على ثقة مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني الذي ينتهي في ١١ يناير المقبل، وحينما يكتمل تشكيل مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث يكون من اللازم لاستمرارية عمل الحكومة الحالية أن تحوز الثقة من البرلمان المشكل في فصله التشريعي الثالث.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ“فيتو”، الأعراف الدستورية تقضي بأن الحكومة تضع استقالتها أمام رئيس الجمهورية بمناسبة وجود مجلس نواب جديد في الفصل التشريعي الثالث، ليكون أمام الرئيس اختصاصات دستورية من حقه أن يمارسها، حيث بإمكانه في الحالة الأولى، قبول الاستقالة، وتكليف ذات الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ويُختار رئيس جديد للوزراء ليتولى تشكيل الحكومة وإعداد برنامجها لعرضه على مجلس النواب.

تشكيل الحكومة الجديدة

وتابع: أما الحالة الثانية، فلرئيس الجمهورية أن يكلف رئيس الوزراء الحالي الذي قدم له استقالته، بتشكيل الحكومة الجديدة، أي أنه يرفض الاستقالة، ويكلفه بتشكيل جديد للحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. الحالة الثالثة أنه يقبل الاستقالة، ويعيد تكليف نفس رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيلة جديدة ويمر بالإجراءات السابقة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري: بالتالي في جميع الأحوال سوف تضع الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، وفقًا للأعراف الدستورية العالمية، لأن الحكومة يلزم لها أن تظل حائزة على ثقة مجلس النواب، وطالما مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني انتهى، وأتى فصل تشريعي جديد بتشكيلة جديدة، فيلزم لبقاء الحكومة الحصول على الثقة حتى تستطيع القيام بمهامها.

وقال: بالنسبة إلى الخطوة التالية، وهي إذا عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب لأخذ الثقة، فأرى أن الوزراء عليهم أن يؤدوا اليمين الدستورية بعد الحصول على ثقة البرلمان. وإذا لم تحز هذه الحكومة الثقة، فحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، عليه أن يرشح رئيس حكومة، ورئيس الجمهورية في هذه الحالة يكلفه، على أن يتولى رئيس الجمهورية في هذه الحالة، تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الجمهورية. مضيفًا: وأما إذا لم تحز الثقة، في هذه الحالة مجلس النواب يعد منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس جديد.

المشهد السياسي الحالي

وردًّا على شكل المشهد السياسي الحالي، الذى يظهر فيه حزب “مستقبل وطن” كحزب الأكثرية حتى الآن وليس الأغلبية المطلقة، قال فوزي: هنا تبرز أهمية تشكيل ائتلافات رسمية داخل المجلس وفقًا للائحة الداخلية (الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016)، لتكون هي الكيان القانوني الذي يملك حق الترشيح في حال الوصول للمسار الثاني في تشكيل الحكومة.

ترتيب إجراءات تشكيل الحكومة

كما شدد على ضرورة اتباع الترتيب القانوني الصحيح، في إجراءات تشكيل الحكومة، وهو أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان أولًا ثم تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وذلك لتجنب أي لغط قانوني حول دستورية الإجراءات.

وكشف فوزي، عن أن نص المادة 126 من اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب هو السبب وراء ذلك اللغط القانوني، حيث تنص على: “يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير.. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة...”.

أداء الوزراء اليمين الدستورية

وقال فوزي: ذلك النص يحمل تناقض، لأن المادة وصفت رئيس الوزراء مرتين بأنه “مكلف” ما يعني أنه لم يتم اعتماده رسميًّا، ثم عادت وقالت “اعتبرت الحكومة مستقيلة”. كيف تستقيل وهي لم تُعتمد أصلًا؟ مختتما: لذلك أرى الاعتماد على هذه المادة في أن الحكومة تحلف اليمين قبل حصولها على الثقة من البرلمان، أراه في غير محله، وبالتالي أدعو الوزراء لأداء اليمين الدستورية بعد حصولهم على الثقة.

