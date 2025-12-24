إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر

18 حجم الخط

انتخابات النواب 2025، شهدت الدول العربية توافدًا ملحوظًا للمصريين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في الـ19 دائرة الملفات، وأبرزها الكويت، الرياض، جدة، أبو ظبي، دبي، عمان، الدوحة، العقبة، والمنامة.

كما سجلت الدول الأوروبية، مثل هامبورغ، ميلانو، لندن، وأثينا، إقبالًا جيدًا على التصويت، مما يعكس حرص المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات.

وأظهرت المؤشرات الأولية أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة كانت بين 31 و50 عامًا، ما يعكس وعيًا انتخابيًا ملحوظًا لهذه الشريحة.

وفي الداخل، شهدت بعض الدوائر الانتخابية في محافظات سوهاج، قنا، الفيوم، أسيوط، البحيرة، الجيزة، والإسكندرية، كثافة واضحة في أعداد الناخبين المنتمين لتلك الدوائر خلال اليوم الأول، مؤكدين حرص المواطنين على ممارسة حقهم الديمقراطي.

وتجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

