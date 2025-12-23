المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الـ19 دائرة انتخابية الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء جولة الإعادة في الخارج بـ 19 دائرة انتخابية بمجلس النواب 2025 تشمل 35 مقعدًا بين 70 مترشحًا، موزعين على 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

وأوضح أن اختيار الفائز سيتم وفقًا للعدد المطلوب قانونًا والمبين على ورقة الاقتراع.

وأشار البنداري إلى فتح صناديق الاقتراع في 139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات المصرية داخل 117 دولة حول العالم، وكانت أولى السفارات التي بدأت التصويت سفارة مصر في نيوزيلندا، على أن يتم فتح صناديق الاقتراع في آخر بعثة انتخابية بسفارة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية غدا الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأكد المستشار بنداري أن المسؤولية لا تقع وحدها على عاتق من تم تكليفهم بالإشراف على العملية الانتخابية، بل هي مسؤولية جماعية تقع على جميع المصريين، مشددًا على أن مشاركة المواطنين في الانتخابات وأداء إرادتهم الحرة في صناديق الاقتراع هي السبيل الأوحد لتعزيز الدولة المدنية الحديثة المتمسكة بالديمقراطية وحماية مؤسساتها.

ودعا المستشار أحمد بنداري جميع المصريين بالخارج للمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

الدوائر الـ 19 الملغاة في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025



- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

