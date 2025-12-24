الأربعاء 24 ديسمبر 2025
سياسة

الأطول في تاريخ مصر، موعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

مجلس النواب، فيتو
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

حيث من المقرر أن تُعلن النتيجة الرسمية للانتخابات يوم 25 ديسمبر المقبل.

ليتبقى عقب ذلك إجراء التصويت في انتخابات جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ليتم إعلان نتيجتها النهائية يوم 10 يناير المقبل.

 

جولة الإعادة للمرحلة الثانية

وتشمل دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة.

وكانت الهيئة أعلنت أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحًا (4 مستقلين و36 حزبيًّا)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح في 55 دائرة.
 


محافظات المرحلة الثانية 

وترصد فيتو المحافظات التى تضم الدوائر الـ 55 فى  المرحلة الثانية كالتالي:

- 7 دوائر بمحافظة القاهرة

-  10 دوائر بمحافظة الدقهلية

- 7 دوائر بمحافظة الغربية

 -4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ
- 6 دوائر بمحافظة المنوفية

- 5 دوائر بمحافظة القليوبية

- 8 دوائر بمحافظة الشرقية

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

ووفق الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات كان الموعد النهائي لإعلان انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025، هو 25 ديسمبر المحدد لإعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية، إلا أن مع إلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء الانتخابات فى الدوائر الـ30 التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، أعدت الهيئة الوطنية جدول زمنى جديد يحدد خلاله الميعاد النهائى لهذه الانتخابات والذى وفقا له سوف تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل.

