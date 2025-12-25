أنشطة متنوعة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

18 حجم الخط

واصلت مراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الأربعاء الموافق 24 ديسمبر، تقديم برنامجها الثقافي والفني المتنوع، من خلال عدد من الفعاليات التي شهدت حضورًا جماهيريًّا واسعًا من المصريين والأجانب.

شهد مركز إبداع قصر الأمير طاز افتتاح معرض «البيانولا»، وسط إقبال جماهيري لافت.

وفي مركز إبداع قبة الغوري، أُقيم حفل لفرقة التنورة التراثية، بحضور جماهيري كبير من المصريين والأجانب، كما شرف الحفل بالحضور المستشار مارك هاورد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني.

كما استضاف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية (سينما الهناجر – القاعة متعددة الأغراض) عروض أفلام التحريك القصيرة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، والتي انطلقت عروضه أمس.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار الدور الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم الحركة الفنية والثقافية، وتفعيل دور مراكز الإبداع كمنصات مفتوحة للتفاعل الثقافي والفني.

صندوق التنمية الثقافية

وفي سياق آخر، يقدّم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر حفلًا فنيًا لفرقة “وصال للإنشاد الصوفي والمولوي”، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في إطار أنشطة صندوق التنمية الثقافية.

وتقدّم الفرقة تجربة فنية متكاملة تجمع بين الإنشاد الصوفي والدوران المولوي، مستلهمة جوهر الطريق الصوفي القائم على المحبة والذكر والسلام الداخلي، ويقود الفرقة الدرويش عبد الله، الذي يسعى من خلال رؤيته الفنية إلى الجمع بين أصالة التراث وصدق التعبير المعاصر، محافظًا على قدسية المعنى وسمو الرسالة الروحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.