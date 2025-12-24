الأربعاء 24 ديسمبر 2025
بيت الشعر العربي يستضيف ملتقى شعراء جماعة “الثلاثاء الجميل” بطنطا

ملتقي شعراء جماعة
ينظم بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة)، خلف الجامع الأزهر، التابع لـصندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ملتقى شعراء جماعة “الثلاثاء الجميل” بمدينة طنطا، وذلك يوم السبت 27 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في إطار الدور الثقافي الذي يضطلع به الصندوق في دعم الإبداع الأدبي وتنشيط المشهد الثقافي بالمحافظات.

ويشارك في الملتقى نخبة من الشعراء، هم: إبراهيم سمير، أحمد مجدي، أحمد العزوني، آلاء رفعت، خالد عماد، حمزة العزوني، سهيلة حجازي، عبد الله علي، كمال إبراهيم، ومحمد الصيفي، حيث يقدمون قراءات شعرية تعكس تنوع التجارب الإبداعية وتعدد الرؤى الفنية في المشهد الشعري المعاصر.

 

احتضان الأصوات الشعرية الجادة في مختلف الأقاليم

 

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن استراتيجية صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى رعاية الفنون والآداب واحتضان الأصوات الشعرية الجادة في مختلف الأقاليم، مشيرًا إلى حرص بيت الشعر العربي، بدعم من الصندوق، على إتاحة فضاءات حوارية جادة تسهم في تعزيز التفاعل الإبداعي، وترسيخ التواصل بين الأجيال المختلفة من المبدعين، بما يدعم تحقيق العدالة الثقافية ويعزز حضور الشعر في المجال العام.

ويدير الملتقى ويشارك فيه الشاعر محمد الحصري، في لقاء يستهدف تعميق الحوار الشعري، وتفعيل دور الجماعات الأدبية في إثراء المشهد الثقافي المصري، وتوسيع دائرة التفاعل بين المبدعين والجمهور.

