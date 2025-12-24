غدا، فرقة “وصال” تحيي ليلة للإنشاد الصوفي والمولوية بقبة الغوري

18 حجم الخط

يقدّم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر حفلًا فنيًا لفرقة “وصال للإنشاد الصوفي والمولوي”، وذلك يوم الخميس 25 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، في إطار أنشطة صندوق التنمية الثقافية وضمن برامج مراكز الإبداع الفني.

وتقدّم الفرقة تجربة فنية متكاملة تجمع بين الإنشاد الصوفي والدوران المولوي، مستلهمة جوهر الطريق الصوفي القائم على المحبة والذكر والسلام الداخلي، ويقود الفرقة الدرويش عبد الله، الذي يسعى من خلال رؤيته الفنية إلى الجمع بين أصالة التراث وصدق التعبير المعاصر، محافظًا على قدسية المعنى وسمو الرسالة الروحية.

فرقة وصال

وتضم الفرقة نخبة من المنشدين الذين توحّدت أصواتهم في نغمة واحدة تعبّر عن الشوق والوصال، حيث يتحوّل الإنشاد إلى خطاب روحي يخاطب القلوب قبل الآذان، وتصبح حركات المولوية تعبيرًا بصريًا عن السعي الإنساني نحو النور والسكينة.

ويأتي الحفل ضمن جهود الصندوق في دعم الفنون الروحية والتراثية، وإتاحة منصات ثقافية تحتضن الإبداع الصوفي باعتباره أحد المكونات الأساسية للهوية الثقافية المصرية.

مركز الإبداع الفني بقبة الغورى

يعد مركز وكالة الغوري للفنون المركز الثقافي الرابع الذي ينشئه صندوق التنمية الثقافية في منطقة الدرب الأحمر والجمالية، بعد نجاح تجربة الصندوق في إنشاء مراكز إبداعية مماثلة في البيوت الأثرية بالقاهرة، وقد بدأت هذه التجربة بإنشاء مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي ومنزل زينب خاتون عام 1994، ثم تلاه مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي الذي افتتح عام 2001، وأخيرا مركز الإبداع الفني للطفل في بيت العيني الذي افتتح عام 2003.

