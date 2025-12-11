"أصالة التواشيح المصرية" في حفل بقبة الغوري غدا

18 حجم الخط

ينظم مركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلا لفرقة “تواشيح مصر” والذي يحمل عنوان “أصالة الماضي وإبداع الحاضر”، وذلك غدا الجمعة المقبل الموافق ١٢ ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ويقدم المشاركون في الحفل من فرقة تواشيح مصر للجمهور باقة مختارة من روائع التواشيح والابتهالات، وتهدف الأمسية إلى اصطحاب الحضور في رحلة سماوية فريدة، تمزج بين سحر الألحان وروحانية الكلمات، لتنشر أجواءً من السكينة والسلام.

فرقة تواشيح مصر

يذكر أن فرقة تواشيح مصر بدأت مشوارها في عام 2019، وتضم ثمانية منشدين هم: الشيوخ أحمد العمري، إيهاب يونس، محمود هلال، بلال مختار، حسام صالح، يوسف حلاوة، محمدي ممدوح عمار، علي الحسين، أحمد خضر. وقدمت عددا من الحفلات.

إحياء الهوية المصرية في فني السماع والتواشيح

ويقوم المشروع على إحياء الهوية المصرية في فني السماع والتواشيح، والتأكيد على الريادة المصرية في هذا الفن، والحفاظ على إرث مصر الثقافي في هذا الفن الذي ساهم في صناعة وجدان الشعوب العربية، وكان يمثل القوة الناعمة التي حاربت كافة الأفكار المتطرفة وغير السوية، وربطه بالعمارة الإسلامية ومظهرها الجمالي.

حفل فرقة تواشيح مصر في قبة الغوري

حفلات فرقة تواشيح مصر

وتعقد الفرقة حفلاتها في مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مثل قبة الغوري، بالإضافة إلى بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية.

