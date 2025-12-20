السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

غدًا، الفنان محمد فرغلى وفرقته بقبة الغورى

الفنان محمد فرغلى،
الفنان محمد فرغلى، فيتو
18 حجم الخط

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بـمركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر حفلًا جديدًا  للفنان محمد فرغلى وفرقته، وذلك غدًا الأحد الموافق 21 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يأتي هذا الحفل في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإثراء التراث الروحي والديني للمجتمع، وذلك من خلال الموسيقى والفن الراقى، ولإحياء الموروث الفني المصري والعربي، وتفعيل الحراك الثقافي في المواقع الأثرية والتاريخية، بما يعزز من دور الثقافة كقوة ناعمة تسهم في تشكيل الوعي ودعم الإبداع.

 

الفنان محمد فرغلى

الفنان محمد فرغلى فنان من الزمن الجميل. موسيقى وعازف وملحن وموزع ومايسترو قاد فرقة أسيوط الموسيقية لعدد من السنوات، وهو من أبناء محافظة أسيوط، لحن عددا كبيرا من المسرحيات يصل إلى 50 مسرحية خاصةٍ المسرحيات التى تقام على مسارح قصور الثقافة، وعمل فى مجال التلحين، والتوزيع، والعزف كمحترف وأيضا قيادة أوركسترا الفرقة، وله جولات فنية مميزة فى بلاد العالم وخاصة الهند، وتركيا،  حيث قدم إبداعاته الفنية فى المهرجانات الموسيقية الشعبية التي تقام هناك بصفة مستمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي قبة الغوري مركز إبداع قبة الغوري الفنان محمد فرغلي

مواد متعلقة

صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة يطلق الدورة العاشرة من ملتقى الخط العربي

صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية "بين القاهرة وفلسطين" ببيت الشعر العربي 14 ديسمبر

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة تُلامس القلوب بصوت أحمد نعينع في «دولة التلاوة» (فيديو)

حكم زيارة المقابر في أول رجب وآدابها

هل صيام أول رجب سُنة عن النبي؟ الأزهر للفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads