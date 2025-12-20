غدًا، الفنان محمد فرغلى وفرقته بقبة الغورى

18 حجم الخط

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بـمركز إبداع قبة الغورى بشارع الأزهر حفلًا جديدًا للفنان محمد فرغلى وفرقته، وذلك غدًا الأحد الموافق 21 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يأتي هذا الحفل في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإثراء التراث الروحي والديني للمجتمع، وذلك من خلال الموسيقى والفن الراقى، ولإحياء الموروث الفني المصري والعربي، وتفعيل الحراك الثقافي في المواقع الأثرية والتاريخية، بما يعزز من دور الثقافة كقوة ناعمة تسهم في تشكيل الوعي ودعم الإبداع.

الفنان محمد فرغلى

الفنان محمد فرغلى فنان من الزمن الجميل. موسيقى وعازف وملحن وموزع ومايسترو قاد فرقة أسيوط الموسيقية لعدد من السنوات، وهو من أبناء محافظة أسيوط، لحن عددا كبيرا من المسرحيات يصل إلى 50 مسرحية خاصةٍ المسرحيات التى تقام على مسارح قصور الثقافة، وعمل فى مجال التلحين، والتوزيع، والعزف كمحترف وأيضا قيادة أوركسترا الفرقة، وله جولات فنية مميزة فى بلاد العالم وخاصة الهند، وتركيا، حيث قدم إبداعاته الفنية فى المهرجانات الموسيقية الشعبية التي تقام هناك بصفة مستمرة.

