أمم أفريقيا، ترتيب المجموعة الخامسة بختام الجولة الأولى

أمم أفريقيا 2025، اختتم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الخامسة، بكأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

وشهدت منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، فوز منتخب الجزائر على السودان بنتيجة (3-0)، وفوز بوركينا فاسو على غينيا الإستوائية بنتيجة (2-1).

حسام حسن يحسم مصير الشناوي

وعلى جانب آخر، نفى مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ما تردد من أنباء في الساعات الماضية بأن هناك اتجاها داخل الجهاز الفني للفراعنة بإحالة محمد الشناوي لدكة البدلاء في المباراة القادمة في بطولة أمم أفريقيا أمام منتخب جنوب أفريقيا، والدفع بمصطفى شوبير أساسيا.

تفاصيل جلسة حسام حسن مع محمد الشناوي

وأوضح المصدر، أن حسام حسن عقد جلسة مع محمد الشناوي عقب مباراة الجولة الأولى أمام زيمبابوي في حضور سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، وأبلغ الحارس الدولي ثقته في خبراته الكبيرة وإمكانياته الفنية، وأن عليه أن يكون أكثر تركيزا وهدوءا في المباراة القادمة أمام جنوب أفريقيا، خاصة أن المنافس يضم لاعبين مميزين في خط الهجوم، قادرين على استغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف في مرمى المنافسين، لذلك عليه أن يتلافى سقوط الكرة من يديه وأن يكون أكثر تركيزا، خاصة أن منتخب مصر يتطلع لتحقيق الفوز أمام جنوب أفريقيا وحسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

