أمم إفريقيا، الكاميرون تحقق فوزا هاما أمام الجابون في الجولة الأولى

أمم إفريقيا 2025، حقق منتخب الكاميرون فوزا هاما على نظيره منتخب الجابون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.

سيطر منتخب الكاميرون على مجريات وأحرز هدف مبكر في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة من برايان مبومو بكرة ذكية إلى إيتا إيونج، لاعب منتخب الكاميرون، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة متزنة تجاوزت الحارس واستقرت منخفضة في منتصف المرمى.

تشكيل الكاميرون أمام الجابون في أمم أفريقيا 2025

وجاء تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس الأمم الأفريقية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: إيباسي.

خط الدفاع: نوهو تولو، كوتو،، تشاماديو.

خط الوسط: تشاميدو، باليبا، أفوم، يانجوا.

خط الهجوم: مبيومو، إيتا إيانج، ناماسو

تشكيل الجابون أمام الكاميرون في أمم أفريقيا 2025

فيما ضم تشكيل الجابون أمام الكاميرون في أمم أفريقيا 2025 كلا من:

حراسة المرمى: مبابا.

خط الدفاع: موكيتو، مانجا، أويونو،بوكو

خط الوسط: إيكيمبي، ندونج، أفرينتي.

خط الهجوم: بوانجا، أوبيندا، بوكوم.

وتضم المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025 كلا من الكاميرون والجابون منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

وتعتبر هذه المباراة هي ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلنت تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

بطولات الكاميرون في أمم أفريقيا عبر التاريخ

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في منطقة شمال أفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

