تونس تتصدر، ترتيب المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا بعد الجولة الأولى

أمم إفريقيا 2025، أسدل الستار مساء اليوم على مباراتي الجولة الأولى في المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من شهر يناير المقبل

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخبات تونس ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

نيجيريا تفوز على تنزانيا

شهدت المجموعة الثالثة أمس الثلاثاء مباراتين، الأولى جمعت نيجيريا أمام تنزانيا، وحسمها الأول لصالحه بهدفين مقابل هدف

وسجل المدافع أجايي الهدف الأول لصالح نسور نيجيريا من ضربة رأس في الدقيقة 37.

وعادل المنتخب التنزاني النتيجة في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 50 عن طريق تشارلز مومبابا، إلا أن نسور نيجيريا سجلوا هدف التقدم من جديد عن طريق لوكمان في الدقيقة 52.

منتخب نيجيريا، فيتو

تونس تضرب أوغندا بثلاثية

وفي ثاني مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025، حقق منتخب تونس الفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الأولى

وسجل أهداف نسور قرطاج كل من: ألياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وجاء عاد إلياس عاشوري وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز تونس ونيجيريا

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة ببطولة بأمم إفريقيا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير بدون اي نقاط.

