الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تونس تتصدر، ترتيب المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا بعد الجولة الأولى

منتخب تونس، فيتو
منتخب تونس، فيتو
18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، أسدل الستار مساء اليوم على مباراتي الجولة الأولى في المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من شهر يناير المقبل 

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخبات تونس ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

نيجيريا تفوز على تنزانيا

شهدت المجموعة الثالثة أمس الثلاثاء مباراتين، الأولى جمعت نيجيريا أمام تنزانيا، وحسمها الأول لصالحه بهدفين مقابل هدف 

وسجل المدافع أجايي الهدف الأول لصالح نسور نيجيريا من ضربة رأس في الدقيقة 37.

وعادل المنتخب التنزاني النتيجة في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 50 عن طريق تشارلز مومبابا، إلا أن نسور نيجيريا سجلوا هدف التقدم من جديد عن طريق لوكمان في الدقيقة 52.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

تونس تضرب أوغندا بثلاثية

وفي ثاني مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025، حقق منتخب تونس الفوز على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الأولى 

وسجل أهداف نسور قرطاج كل من: ألياس السخيري من ضربة رأس ثم سجل إلياس عاشوري ثاني الأهداف في الدقيقة 40، وجاء عاد إلياس عاشوري وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وسجل هدف أوغندا اللاعب دينيس أوميدي في الدقيقة 90+2. 

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى، فيتو
ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز تونس ونيجيريا

وبتلك النتيجة يحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثالثة ببطولة بأمم إفريقيا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير بدون اي نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم إفريقيا أمم أفريقيا 2025 نيجيريا تنزانيا منتخب تونس أوغندا كأس الأمم الأفريقية 2025

مواد متعلقة

تونس تسحق أوغندا بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بشق الأنفس، نيجيريا يفوز على تنزانيا 2-1 في أمم إفريقيا 2025

ترتيب المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا 2025 بعد انتهاء الجولة الأولى

الكونغو تهزم بنين بهدف في أمم أفريقيا 2025

الأكثر قراءة

كأس الرابطة الإنجليزي، تعادل سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس في الشوط الأول

مقطع فيديو يرصد مسار طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي قبل تحطمها

مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة لأخطر بؤرة مخدرات بميت غمر بالدقهلية

6 مليارات جنيه، استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية في 2025

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

بعد اتهامه النادي بالعنصرية.. تفاصيل انتهاء أزمة الإسماعيلي مع الكولومبي كارميلو

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

تونس تسحق أوغندا بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

هل قرأ الشيخ مصطفى اسماعيل القرآن فى الكونجرس؟ حفيد الراحل يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح كيفية الأذان والإقامة حال الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads