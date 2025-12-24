الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا 2025، الكاميرون يتقدم على الجابون بهدف في الشوط الأول

لاعبو الكاميرون
لاعبو الكاميرون
18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، تقدم منتخب الكاميرون على نظيره الجابون، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.

سيطر منتخب الكاميرون على مجريات وأحرز هدف مبكر في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة من برايان مبومو بكرة ذكية إلى إيتا إيونج، لاعب منتخب الكاميرون، الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة متزنة تجاوزت الحارس واستقرت منخفضة في منتصف المرمى.

ورغم أن الحكم المصري أمين عمر ألغى الهدف بداعي التسلل، إلا أنه عاد واحتسبه بعد العودة لتقنية الفدييو. 

 

تشكيل الكاميرون أمام الجابون في أمم أفريقيا 2025

وجاء تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس الأمم الأفريقية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: إيباسي.

خط الدفاع: نوهو تولو، كوتو،، تشاماديو.

خط الوسط: تشاميدو، باليبا، أفوم، يانجوا.

خط الهجوم: مبيومو، إيتا إيانج، ناماسو

الصورة

تشكيل الجابون أمام الكاميرون في أمم أفريقيا 2025

فيما ضم تشكيل الجابون أمام الكاميرون في أمم أفريقيا 2025 كلا من:

حراسة المرمى: مبابا.

خط الدفاع: موكيتو، مانجا، أويونو،بوكو

خط الوسط: إيكيمبي، ندونج، أفرينتي.

خط الهجوم: بوانجا، أوبيندا، بوكوم.

وتضم المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2025 كلا من الكاميرون والجابون منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق.

وتعتبر هذه المباراة هي ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلنت تعيين الحكمين الدوليين المصريين، أمين عمر ومحمود أبو الرجال لإدارة مباراة الكاميرون والجابون.

بطولات الكاميرون في أمم أفريقيا عبر التاريخ

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية خمس مرات (1984، 1988، 2000، 2002، 2017)، واللقب الوحيد في منطقة شمال أفريقيا كان في المغرب عام 1988، كما أنه كان وصيفا في نسخة 1986 لمنتخب مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم إفريقيا أمم أفريقيا 2025 كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب الكاميرون الجابون الكاميرون والجابون الجابون ضد الكاميرون

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

التشكيل المتوقع لمباراة الكاميرون ضد الجابون في كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads