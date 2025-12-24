الأربعاء 24 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد

هيئة الشراء الموحد
هيئة الشراء الموحد
أعلن الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، إطلاق بوابة الهيئة الرقمية الجديدة رسميا، وهو ما يُعد نقلة نوعية في مشروع التحول الرقمي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات الشراء بالقطاع الصحي، والخدمات اللوجستية، وإدارة التكنولوجيا الطبية بقارة أفريقيا.

منصة مؤسسية مركزية تجمع خدمات الهيئة ومنظوماتها الرقمية

وأكد ستيت أن البوابة الجديدة تمثل منصة مؤسسية مركزية تجمع خدمات الهيئة ومنظوماتها الرقمية، بالإضافة إلى أطر ومبادرات التعاون الدولي والإقليمي، في بوابة رقمية واحدة، موضحا أن هذه المنصة تدعم رؤية الدولة المصرية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد الصحية، وتوطين الصناعات الطبية، وفتح آفاق التصدير للأسواق الأفريقية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة لإدارة التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، أن البوابة الإلكترونية تم تصميمها لتكون واجهة إلكترونية شاملة تخدم الموردين والمصنعين من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى شركاء التنمية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتابع أن المنصة تتيح النفاذ المباشر إلى منظومة الشراء الإلكتروني الموحد الوطنية (MediQ)، كما تعمل كمنصة استراتيجية لمبادرات التعاون القاري التي تقودها هيئة الشراء الموحد بالتنسيق الوثيق مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

فتح قنوات منظمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية 

وأضاف بدر أن البوابة الإلكترونية الجديدة تم تصميمها لخدمة الشركاء على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، من خلال فتح قنوات منظمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر مسارات استراتيجية رئيسية، أبرزها مبادرة التنسيق الرقمي مع عدد من الدول الأفريقية (Digital Harmonization).

وقال إن البوابة تُعد مدخلًا رقميًا للتنسيق مع الشركاء الأفارقة، وتبادل الأخبار والبيانات والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات والتكامل المؤسسي، بما يساهم في فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية عبر آليات شفافة وقابلة للتوسع، تحت مظلة Africa CDC”.

وأشار إلى أن المنصة تعرض الأنشطة والتحديثات الصادرة من مركز EVMA-RCCN لبناء القدرات الإقليمية، والذي تم اختياره من قبل Africa CDC بصفته المركز الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، حيث يعمل هذا المركز على تطوير الكوادر، ونقل التكنولوجيا، ومواءمة الأطر التنظيمية، مما يعزز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الأفريقية للتصنيع الحيوي.

ولفت بدر إلى أن جمع هذه المبادرات في منصة رقمية واحدة يعكس توجه الهيئة نحو الحوكمة الذكية والتكامل الإقليمي، وتعزيز النفاذ المستدام للأسواق الإقليمية، وهو ما يسهم في دعم الأمن الصحي، وتوطين الصناعات الطبية، وبناء سلاسل إمداد طبي أكثر مرونة على مستوى القارة الأفريقية، داعيا إلى زيارة البوابة من خلال هذا الرابط 

إدارة التكنولوجيا Africa CDC البنية التحتية الصحية الإمداد والتموين الطبي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد مشروع التحول الرقمي وتوطين الصناعات

