ضبط 560 كجم تونة فاسدة داخل الأسواق بدمياط

شنت مديرية الطب البيطري بدمياط حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية.



حملة موسعة على الأسواق والثلاجات



انطلقت الحملة تحت إشراف مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور فتحي عبد العال، وبالتعاون مع الرقابة التموينية، واستهدفت عددًا من الأسواق والثلاجات للتأكد من سلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

ضبط تونه فاسدة في اسواق دمياط



560 كجم تونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي



وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ560 كجم من أسماك التونة ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين حال تداولها بالأسواق.



إجراءات قانونية حاسمة



تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة المختصة، في إطار التعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش أو تداول أغذية غير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة أبناء محافظة دمياط.

