تنمية المشروعات يقيم معرض "صنع في دمياط للأثاث" الخميس القادم

يفتتح جهاز تنمية المشروعات الدورة ٢٨ من معرض “صنع في دمياط” الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر وحتى ٣ يناير.

وتضم هذه الدورة 80 مشروعا متوسطا وصغيرا من مصنعي الأثاث من عملاء الجهاز، بالإضافة إلى مشاركين من اللجنة النقابية لصغار مصنعي الأثاث والغرفة التجارية لصناعة الأثاث بدمياط ومدينة دمياط للأثاث وعدد من الجمعيات الأهلية منتجة الأثاث بالمحافظة.

رحمي: مستمرون في التعاون مع محافظة دمياط لرفع كفاءة مشروعات الأثاث وتسويقها داخليا وخارجيا

يأتي المعرض في إطار اهتمام جهاز تنمية المشروعات بدعم التجمعات الإنتاجية وقيامه بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والتركيز على الميزة التنافسية التي تتمتع بها مختلف المحافظات المصرية للوصول إلى منتج متميز عالى الجودة له قدرة تنافسية، ويلبي احتياجات السوق المحلي مما يسهم في دفع الاقتصاد الوطني.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على الاستمرار في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ومنتظم في القاهرة، باعتبار دمياط واحدة من أشهر التجمعات الإنتاجية لصناعة الأثاث الراقي ذائع الصيت محليا وعالميا، وذلك بما يتفق مع خطط الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في محافظة دمياط، وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

إتاحة الدعم لصناع الأثاث وتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطوير المشروعات

وأشار رحمي إلى التنسيق الدائم بين الجهاز ومحافظة دمياط لإتاحة مختلف أوجه الدعم لصناع الأثاث في المحافظة وتعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطوير المشروعات والحصول على فرص أكبر لتصدير الأثاث الدمياطي الشهير إلى مختلف بلدان العالم.

وقال رحمي: إن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات، بالتنسيق مع محافظة دمياط لدعم صناع الأثاث ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث حقق المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016، بجانب أهمية إقامة مثل هذه المعارض بالنسبة للمستهلك المصري والذي يبحث عن منتج وطني متميز.

ويقدم المعرض مجموعة متميزة ومتنوعة من الموبيليا والأثاث الكلاسيكي والمودرن من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توافر تصميمات أثاثات مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات وبأسعار تنافسية؛ مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة، وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي.

