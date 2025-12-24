تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شهد حريق شقة في شبرا مصر

18 حجم الخط

صرحت نيابة شبرا مصر بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة شبرا مصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب وحصر الخسائر وشكلت لجنة هندسية لمعاينة باقي الشقق في العقار لبيان تأثرها بالحريق من عدمه.

حريق شقة بشبرا مصر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بحالة اختناق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

