الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شهد حريق شقة في شبرا مصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو
18 حجم الخط

صرحت نيابة شبرا مصر بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة شبرا مصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب وحصر الخسائر وشكلت لجنة هندسية لمعاينة باقي الشقق في العقار لبيان تأثرها بالحريق من عدمه.

حريق شقة بشبرا مصر

 كانت  غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بحالة اختناق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شبرا مصر منطقة شبرا مصر حريق شقة بشبرا مصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة شبرا قوات الحماية المدنية بالقاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

حريق يلتهم شقة سكنية في شبرا مصر

مصرع شخص وإصابة آخرين في حريق شقة سكنية بالهرم

موقد تدفئة، الشهود يكشفون تفاصيل جديدة في حريق مخزن أخشاب مؤسسة الزكاة

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق سيارة أعلى كوبري العباسية

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

طرح 3 حلقات جديدة من مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" الليلة

ضبط 188 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة في حملات أمنية بالمحافظات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 11650 ليرة للبيع بمصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

5121 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads