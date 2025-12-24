أخبار مصر اليوم: مفاجأة سارة من الحكومة بشأن المثلث الذهبي.. حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية.. وتفاصيل عقوبات المرور الجديدة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة المثلث الذهبي تتميز بوجود مواد محجرية وتعدينية عالية القيمة، وخاصة خام الفوسفات، مشيرًا إلى أنها تعتبر منطقة صناعية رئيسية تعتمد على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين، بالإضافة إلى كونها منطقة سياحية ولوجستية مهمة بفضل إطلالتها على البحر الأحمر ووجود ميناء سفاجا.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية الأساسية الكبيرة التي تتطلبها المنطقة، مشيرًا إلى تلقيها عروضًا من شركات القطاع الخاص المصرية والدولية للإنفاق على البنية الأساسية وبدء تنمية المنطقة.

انتخابات النواب 2025، شهدت الدول العربية توافدًا ملحوظًا للمصريين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في الـ19 دائرة الملفات، وأبرزها الكويت، الرياض، جدة، أبو ظبي، دبي، عمان، الدوحة، العقبة، والمنامة.

كما سجلت الدول الأوروبية، مثل هامبورغ، ميلانو، لندن، وأثينا، إقبالًا جيدًا على التصويت، مما يعكس حرص المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات.

وأظهرت المؤشرات الأولية أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة كانت بين 31 و50 عامًا، ما يعكس وعيًا انتخابيًا ملحوظًا لهذه الشريحة.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أحدث تصوير جوي لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، كاشفة عن حجم التقدم الكبير في الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الحيوي، الذي يأتي في إطار التوجهات الرئاسية للتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتحقيق نقلة نوعية في وسائل النقل صديقة البيئة التي تخدم ملايين المواطنين في القاهرة الكبرى.

تعزيز شبكة النقل النظيف والحديث

وتتسارع وتيرة العمل في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تعزيز شبكة النقل النظيف والحديث.

تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة

ويمثل هذا المشروع أحد أهم محاور منظومة النقل المستدام، لما يقدمه من خدمات مباشرة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ولما يسهم به في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة.

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهر فيه أحد المواطنين بمحافظة الجيزة يشكو من استخدام مكبرات الصوت الخارجية لأحد المساجد في بث القرآن الكريم بصوت مرتفع قبل أذان الفجر بنحو ساعة، معتبرًا أن ذلك يتسبب في إزعاج الأهالي، خاصة المرضى وكبار السن.

مواطن يشكو من تشغيل قرآن الفجر عبر مكبرات الصوت

وقال المواطن في الفيديو: «إحنا مسلمين وبنصلي، لكن ما ينفعش المسجد يشغل قرآن بصوت عالي قبل أذان الفجر بساعة، في ناس مريضة ومش قادرة تنام»، مؤكدًا أن اعتراضه لا يمس قدسية الشعائر الدينية، وإنما يطالب فقط بمراعاة ظروف السكان والالتزام بالقانون.

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن تعديل قانون المرور يهدف إلى منع الحوادث الجسيمة، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات، موضحًا أن الحوادث المرورية ناتجة عن رعونة السائقين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الحوادث، موضحًا أن وقوع حوادث مثل دهس سيارة نقل ثقيل لـ20 سيارة بسبب عدم وجود فرامل يستوجب المحاسبة، موضحا أن عقوبة تكرار المخالفة المرورية قد تصل إلى الحبس، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات، وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة نفسها مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة.

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد عن وجود زيادات في تسعيرة الشريحة الموحدة عدادات الكهرباء الكودية التي يجري تركيبها للوحدات السكنية المخالفة أو الوحدات التي لم يصدر في حقها قرار بالإزالة أو التصالح.

خطوات تسعير شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوحدات المخالفة يتم حسابها بالسعر المعتمد من وزارة الكهرباء والمحدد بـ 2.14 قرش، وهو السعر الرسمي بإنتاج الكهرباء.

وأضافت المصادر أن الوحدات المخالفة لن يعتد فيها بنظام الشرائح في استهلاك والحصول علي التيار الكهربائي مشيرا إلى أن نظام شرائح الكهرباء معمول به فقد في العدادات القانونية سواء كانت عدادات ميكانيكية أو عدادات مسبوقة الدفع.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتبدأ فى الساعات المتأخرة من منتصف الليل وتنتهي في الساعة التاسعة صباحا.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.