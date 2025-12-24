الكهرباء تكشف حقيقة زيادة أسعار شرائح العدادات الكودية

18 حجم الخط

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد عن وجود زيادات في تسعيرة الشريحة الموحدة عدادات الكهرباء الكودية التي يجري تركيبها للوحدات السكنية المخالفة أو الوحدات التي لم يصدر في حقها قرار بالإزالة أو التصالح.

خطوات تسعير شرائح الكهرباء بالعدادات الكودية

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوحدات المخالفة يتم حسابها بالسعر المعتمد من وزارة الكهرباء والمحدد بـ 2.14 قرش، وهو السعر الرسمي بإنتاج الكهرباء.

وأضافت المصادر أن الوحدات المخالفة لن يعتد فيها بنظام الشرائح في استهلاك والحصول علي التيار الكهربائي مشيرا إلي أن نظام شرائح الكهرباء معمول به فقد في العدادات القانونية سواء كانت عدادات ميكانيكية أو عدادات مسبوقة الدفع.

تعديل تسعير شرائح الكهرباء بالعدادات

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يمكن للمواطنين تغيير الوضع القانوني لـ العدادات الكودية والتي يتم حسابها بسعر موحد بـ ٢.١٤ قرشا إلى عدادات مسبوقة الدفع.

خطوات تقنين وضع العدادات الكودية

وأضافت الشركة أنه يمكن للمواطنين من مالكي العدادات الكودية تغيير وضعية وتقنين العدادات وتغيير نظام المحاسبة إلى نظام الشرائح المتبع، وذلك بعد تقنين وضع العقار مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

تعديل نظام محاسبة شرائح الكهرباء بالعدادات

وأشارت إلى أنه يتم تحديد قيمة المقايسات من قبل الإدارة الفنية المختصة بعد الانتهاء من المعاينة، مضيفة أنها تختلف من عميل لآخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.