مدبولي يكشف مفاجأة سارة للصعيد بشأن المثلث الذهبي

18 حجم الخط

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة المثلث الذهبي تتميز بوجود مواد محجرية وتعدينية عالية القيمة، وخاصة خام الفوسفات، مشيرًا إلى أنها تعتبر منطقة صناعية رئيسية تعتمد على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين، بالإضافة إلى كونها منطقة سياحية ولوجستية مهمة بفضل إطلالتها على البحر الأحمر ووجود ميناء سفاجا.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية الأساسية الكبيرة التي تتطلبها المنطقة، مشيرًا إلى تلقيها عروضًا من شركات القطاع الخاص المصرية والدولية للإنفاق على البنية الأساسية وبدء تنمية المنطقة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد البَت في هذه العروض والانطلاق في أولى المشروعات الكبرى، بهدف خدمة صعيد مصر وخلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.