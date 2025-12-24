الأربعاء 24 ديسمبر 2025
بعد فيديو الشكوى من قرآن الفجر، لوائح الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

مساجد مصر
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهر فيه أحد المواطنين بمحافظة الجيزة يشكو من استخدام مكبرات الصوت الخارجية لأحد المساجد في بث القرآن الكريم بصوت مرتفع قبل أذان الفجر بنحو ساعة، معتبرًا أن ذلك يتسبب في إزعاج الأهالي، خاصة المرضى وكبار السن.

مواطن يشكو من تشغيل قرآن الفجر عبر مكبرات الصوت 

وقال المواطن في الفيديو: «إحنا مسلمين وبنصلي، لكن ما ينفعش المسجد يشغل قرآن بصوت عالي قبل أذان الفجر بساعة، في ناس مريضة ومش قادرة تنام»، مؤكدًا أن اعتراضه لا يمس قدسية الشعائر الدينية، وإنما يطالب فقط بمراعاة ظروف السكان والالتزام بالقانون.

ماذا نصت لوائح وزارة الأوقاف حول تشغيل مكبرات الصوت 

بدورها حسمت وزارة الأوقاف في قرار سابق منذ عام 2017، يقضي بقصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان وخطبة صلاة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة، مع منع استخدامها في غير ذلك من الشعائر.

ونصّ القرار على أن الدروس الدينية، والندوات، وغيرها من الأنشطة الدعوية، يجب أن تُقام عبر مكبرات الصوت الداخلية فقط، وبما لا يسبب إزعاجًا للمواطنين، لا سيما المرضى والطلبة خلال فترات المذاكرة والامتحانات.

تحقيق التوازن بين تعظيم الشعائر الدينية والحفاظ على السكينة العامة

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانات سابقة، أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض القائمين على المساجد للمساءلة والعقوبات، مشددة على أن الهدف من القرار هو تنظيم العمل الدعوي، وتحقيق التوازن بين تعظيم الشعائر الدينية والحفاظ على السكينة العامة واحترام حق المواطنين في الراحة.

