السلطة الفلسطينية تدين خطط الاستيطان الجديدة بالضفة الغربية

18 حجم الخط

اتهمت السلطة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال الإسرائيلية بالسعي إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، عقب إعلانها خطة لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

السلطة الفلسينية تدين خطط الاستيطان الإسرائيلي الجديدة بالضفة الغربية

وتضمن بيان السلطة الفلسطينية إدانة الخطة الإسرائيلية لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها خطوة خطيرة.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيانها: "هذه الخطة هي امتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضمّ، بما يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجه وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رسالة سياسية مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بالعودة من زيارته إلى واشنطن بقرار واضح يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصعيدًا لافتًا داخل الائتلاف الحاكم بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.

ضغط من اليمين المتطرف لتغيير الواقع في الضفة الغربية وسموتريتش يوجه رسالة لنتنياهو

وأكد سموتريتش أن المرحلة الحالية تمثل فرصة سياسية لا يجوز تفويتها، معتبرًا أن الظروف الإقليمية والدولية باتت مواتية لاتخاذ قرار وصفه بـ التاريخي، مشددًا على أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يجب أن يتحول من شعارات انتخابية إلى سياسة رسمية معلنة.

خلافات داخلية في إسرائيل تضع نتنياهو أمام اختبار صعب

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطًا متزايدة داخل حكومته، إذ يسعى جناح اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية إلى تسريع خطوات الضم وفرض الوقائع الميدانية، مقابل مخاوف داخلية ودولية من تداعيات هذه الخطوة على الأمن والاستقرار والعلاقات الخارجية لإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.