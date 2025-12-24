اليابان تدين استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية

18 حجم الخط

أدانت الحكومة اليابانية، استمرار أنشطة الاستيطان التى تقوم بها حكومة الإحتلال الإسرائيلية رغم الدعوات المتكررة من المجتمع الدولى لوقف أنشطة الاستيطان.

موافقة حكومة إسرائيل على بناء إحدى عشرة مستوطنة جديدة

وأعربت حكومة اليابان، في بيان نشرته وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء موافقة حكومة إسرائيل على بناء إحدى عشرة مستوطنة جديدة، بالإضافة إلى تقنين ثماني بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وأكد البيان أن أنشطة الاستيطان تعد انتهاكا للقانون الدولي وتقوض إمكانية حل الدولتين.

حكومة اليابان فرضت حتى الآن عقوبات ضد أربعة مستوطنين متورطين في أعمال عنف

وحثت اليابان حكومة الإحتلال الإسرائيلية على التراجع فورا عن هذا القرار وتجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل، مشيرة إلى أن حكومة اليابان فرضت حتى الآن عقوبات ضد أربعة مستوطنين متورطين في أعمال عنف، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.

تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين

وأعربت حكومة اليابان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وأدانت هذا العنف ودعت حكومة إسرائيل إلى اتخاذ التدابير المناسبة على الفور لمنع أعمال العنف الاستيطانية.

ضرورة الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات

وشددت الحكومة اليابانية على ضرورة الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، بما في ذلك تلك التي تشهدها الضفة الغربية، في ظل الجهود الدولية الجارية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

