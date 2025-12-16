خط ساخن بالسفارات والإفراج عن محتجزين، جهود الخارجية لتطوير الخدمات القنصلية خلال 2025

18 حجم الخط

واصلت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال عام 2025 تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل القنصلي، من خلال شبكة مكاتب الخدمات القنصلية داخل جمهورية مصر العربية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تستهدف التيسير على المواطنين، وتسريع إجراءات تقديم الخدمات، والاستجابة الفورية للحالات الإنسانية والطارئة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية وتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين داخل الوطن وخارجه.

شبكة مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية

على صعيد تطوير منظومة التصديقات، شهد عام 2025 توسعًا ملموسًا في شبكة مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، حيث وصل العدد الإجمالي لمكاتب التصديقات إلي 27 مكتبًا، وتمثل أحدثها في افتتاح مكتب تصديقات ثانٍ بمحافظة كفر الشيخ، مع وجود خطة لافتتاح مكاتب جديدة بعدد من المحافظات والمواقع الحيوية خلال الفترة المقبلة. كما تم تفعيل خدمة التصديقات عبر البريد المصري في جميع المحافظات منذ يوليو 2025، بما أسهم في التصديق على نحو 13 ألف مستند، إلى جانب تشغيل سيارات بريد متنقلة لتلقي المعاملات خارج أوقات العمل الرسمية. وبلغ إجمالي عدد التصديقات المنفذة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 قرابة 3 ملايين تصديق، مع القضاء على ظاهرة التكدس وتحسين كفاءة الأداء داخل المكاتب. وتستعد وزارة الخارجية لبدء التشغيل التجريبي لمنصة التصديقات الإلكترونية.

إنشاء خطوط ساخنة في جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية

اتصالًا برعاية المواطنين وحل مشكلاتهم بالخارج، أولت وزارة الخارجية اهتمامًا خاصًا بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم إنشاء خطوط ساخنة في جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب خط ساخن مركزي بالقطاع القنصلي للتعامل الفوري مع الاستفسارات والحالات الطارئة. كما كثفت الوزارة جهود التوعية القنصلية للمواطنين بالخارج بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والأوضاع الأمنية في مناطق النزاعات، إضافةً إلي تعامل الوزارة بفاعلية مع عدد من الحالات الإنسانية والتهديدات التي يتعرض لها أبناؤنا في الخارج، ومنها علي سبيل المثال الإفراج عن 131 مواطنًا من المحتجزين بغرب ليبيا، وإطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي، فضلًا عن التدخل العاجل لإنقاذ عدد من المواطنين العالقين في عدد من الدول، والاستجابة لعدد من الحالات الطبية العاجلة.

إصدار نحو 125 ألف جواز سفر مصري ووثيقة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025

بالنسبة لخدمات الجوازات والمستندات المميكنة، واصل مركز الجوازات المميكنة جهوده خلال عام 2025، حيث تم إصدار نحو 125 ألف جواز سفر مصري ووثيقة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى جانب إصدار قرابة 4 آلاف شهادة ميلاد مميكنة منذ بدء تقديم الخدمة، كما يجري العمل على إدخال خدمات مميكنة إضافية لمستخرجات الأحوال المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية استمرارها في تطوير منظومة العمل القنصلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ دور الدولة في رعاية المواطنين وحماية مصالحهم داخل الوطن وخارجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.