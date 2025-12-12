18 حجم الخط

أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، وافق على بناء 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

إسرائيل توافق على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكابينيت".

إعادة بناء نقطتي غانيم وكيديم

تضمن القرار إعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.

وصفت القناة المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.



جدير بالذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي هو الهيئة التنفيذية العليا في الحكومة الإسرائيلية، وتتكون الحكومة الحالية، وهي الحكومة السابعة والثلاثون، من عدة وزارات يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان آخر أخبار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ("الكابينيت") هو موافقته اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، على تنظيم وبناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

التشكيل والهيكلية



يمكن العثور على معلومات مفصلة حول تركيبة الحكومة الحالية والوزراء عبر موقع الكنيست الرسمي أو ديوان رئيس الوزراء.

ويتكون مجلس الوزراء الحكومة: يتكون من رئيس الوزراء والوزراء الآخرين، وهو المسؤول عن تنسيق عمل جميع المكاتب الوزارية.



المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت): هو هيئة أصغر داخل الحكومة، مسؤولة عن اتخاذ القرارات الحساسة المتعلقة بالسياسة والأمن. يتمتع بسلطات واسعة في قضايا الحرب والسلام.

