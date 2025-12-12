الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل توافق على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

المجلس الوزاري الإسرائيلي،
المجلس الوزاري الإسرائيلي، فيتو
18 حجم الخط

 أكدت القناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، وافق على بناء 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

إسرائيل توافق على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أفادت بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، قد بادرا إلى طرح المشروع خلال جلسة "الكابينيت".

 إعادة بناء نقطتي غانيم وكيديم

تضمن القرار إعادة بناء نقطتي "غانيم" و"كيديم" الاستيطانيتين، بعد 20 عاما من إخلائهما في الضفة الغربية.

وصفت القناة المصادقة على عملية بناء المستوطنات "خطوة سياسية هامة"، تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
 

جدير بالذكر  أن المجلس الوزاري الإسرائيلي هو الهيئة التنفيذية العليا في الحكومة الإسرائيلية، وتتكون الحكومة الحالية، وهي الحكومة السابعة والثلاثون، من عدة وزارات يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وكان آخر أخبار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ("الكابينيت") هو موافقته اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، على تنظيم وبناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 
التشكيل والهيكلية


يمكن العثور على معلومات مفصلة حول تركيبة الحكومة الحالية والوزراء عبر موقع الكنيست الرسمي أو ديوان رئيس الوزراء.

ويتكون مجلس الوزراء الحكومة: يتكون من رئيس الوزراء والوزراء الآخرين، وهو المسؤول عن تنسيق عمل جميع المكاتب الوزارية.


المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت): هو هيئة أصغر داخل الحكومة، مسؤولة عن اتخاذ القرارات الحساسة المتعلقة بالسياسة والأمن. يتمتع بسلطات واسعة في قضايا الحرب والسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الضفة الغربية الكابينيت بتسلئيل سموتريتش جيش الاحتلال وزير جيش الاحتلال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس يسرائيل كاتس جلسة الكابينيت

مواد متعلقة

حكومة الاحتلال تصادق على تنظيم 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

إصابة طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم مسجدا غربي رام الله وتحتجز مصلين

وفد الشاباك يغادر شرم الشيخ عائدًا إلى تل أبيب للمشاركة في اجتماع الكابينيت

الأكثر قراءة

الكشف عن تشكيل الإمارات لمواجهة الجزائر في كأس العرب

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

هدف الأهلي، إصابة قوية ليزن النعيمات في مواجهة الأردن والعراق بكأس العرب (فيديو)

صدمة للأهلاوية، التشخيص المبدئي يكشف إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التعامل بالربا والفرق بينه وبين القرض الحسن؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالفرج بعد الضيق وانتهاء الحزن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads