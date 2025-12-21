الأحد 21 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي: صادقنا على 69 مستوطنة جديدة في الضفة خلال 3 سنوات

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فيتو
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد: المجلس المصغر صدق على خطة قدمتها مع وزير الدفاع لتشريع 19 مستوطنة جديدة.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: شرعنا خلال 3 سنوات 69 مستوطنة جديدة في وتيرة غير مسبوقة.

وأفادت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

 

مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة

والأربعاء الماضي، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ بما يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وجددت جمهورية مصر العربية، في بيان عبر وزارة الخارجية، رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 

اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

