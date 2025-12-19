لحظة إعلان الحصر العددي لدائرة طوخ وقها (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة طوخ بـمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار العسيلي الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.





اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة في بث مباشر لفيتو عبر الرابط. أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة طوخ وقها 442622 ناخبًا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 93171 ناخبًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 6348 صوتًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 86823 صوتًا.

اللجنة تعلن الحصر العددي علي المقاعد الفردية بطوخ وقها

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- مصطفي النفيلي مستقبل وطن 66597 صوتًا.

- هاني الزهيري حماة الوطن 20412 صوتًا.

- ياسر قدح 44643 صوتًا مستقل.

- يسري أحمد محمود 41994 صوتًا.

وبذلك يتقدم كل من المرشحين مصطفى النفيلي مستقبل وطن وياسر قدح مستقبل علي مقعدين الدائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.