لحظة إعلان الحصر العددي لدائرة طوخ وقها (فيديو)

اعلان الحصر العددي
اعلان الحصر العددي لدائرتي طوخ وقها، فيتو
أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة طوخ بـمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار العسيلي الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.
 

صحة القليوبية تضبط 700 لتر مياه شرب غير صالحة في الخصوص

تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية


اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة  في بث مباشر لفيتو عبر الرابط. أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة طوخ وقها  442622 ناخبًا، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 93171 ناخبًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 6348 صوتًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 86823 صوتًا.

 

اللجنة تعلن الحصر العددي علي المقاعد الفردية بطوخ وقها 

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- مصطفي النفيلي  مستقبل وطن 66597 صوتًا. 
- هاني الزهيري حماة الوطن 20412 صوتًا. 
- ياسر قدح 44643 صوتًا مستقل. 
- يسري أحمد محمود 41994 صوتًا.
وبذلك يتقدم كل من المرشحين مصطفى النفيلي مستقبل وطن وياسر قدح مستقبل علي مقعدين الدائرة.

