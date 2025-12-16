حصر أضرار حادث قطار طوخ: تلفيات بـ9 عقارات دون مساس بالسلامة الإنشائية

18 حجم الخط

كشف تقرير اللجنة المشكلة من محافظ القليوبية لفحص المنازل المتضررة من حادث قطار البضائع بناحية السفاينة بدائرة مركز طوخ، عن تضرر عدد من المبانى المطلة مباشرة على السكة الحديد بالواجهة الشرقية.

وكانت اللجنة قد أجرت حصرًا شاملًا للأضرار والآثار الناجمة عن الحادث، وتبين تأثر 9 عقارات بتلفيات متفاوتة.

وأوضح التقرير أن العقار الأول، المملوك لـ صلاح الدين فهيم وهدى فهيم، والمكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، تعرض لكسر وتصدع بالحائط الخارجى بالدور الأول العلوى بمسطح متضرر يقدر بنحو 10 أمتار مربعة.

وفيما يخص العقار الثانى المملوك لـمحمد عبد العزيز، والمكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، رصدت اللجنة كسرًا واختراقًا بالحائط الخارجى بالدور الأرضى بكامل الواجهة بمسطح يقارب 12 مترًا، إلى جانب كسر بالجزء الخرسانى أعلى البوابة.

أما العقار الثالث المملوك لـ عماد عبد الهادى عبد الغنى، والمكون من دور أرضى و3 أدوار علوية، فقد شهد تهدم جزء كبير من حائط الدور الأرضى ووجود فتحة كبيرة بالحائط بمسطح متضرر يقدر بنحو 9 أمتار.

وأشار التقرير إلى أن العقار الرابع، المملوك لـ شرقاوى السيد على، والمكون من دور أرضى وأول علوى، تعرض لكسر بحائط الواجهة بالدور الأول العلوى وتصدع كامل بالباكية، فضلًا عن كسر بالجزء السفلى الخرسانى لبلكونة الدور الأول.

كما رصدت اللجنة بالعقار الخامس، المملوك لـ محمدى متولى عبد الله، والمكون من دور أرضى وأول علوى، كسرًا واختراقًا بالحائط الخارجى بالدور الأرضى بالواجهة، مع تصدع بحائط آخر من جهة الواجهة.

وبالنسبة للعقار السادس، المملوك لورثة عوض نصار، والمكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، تبين تهدم حائط ببلكونة الدور الأول العلوى بطول تقريبى 8 أمتار وارتفاع نحو 1.20 متر، مع كسر بالجزء السفلى الخرسانى للبلكونة.

وسجل التقرير بالعقار السابع، المملوك لـ أحمد بيومى على مصطفى، والمكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، وجود كسر بحائط بلكونة الدور الأول العلوى.

أما العقار الثامن، المملوك لـ محمد عبد المقصود حسن، والمكون من دور أرضى وأول وثانى علوى هيكلى أعمدة، فقد تعرض لكسر بالجزء السفلى لبلكونة الدور الأول العلوى.

وفيما يتعلق بالعقار التاسع والأخير، المملوك لـ أحمد مصطفى شحاتة، والمكون من دور أول وثانى علوى، فقد رصدت اللجنة كسرًا بالجزء السفلى الخرسانى لبلكونة الدور الأول العلوى، بالإضافة إلى كسر بالكابولى الخاص بالبلكونة السفلية.

وأكد التقرير أن جميع التلفيات التي تم رصدها لا تمس العناصر الإنشائية ولا تؤثر على السلامة العامة للمبانى، مشيرًا إلى أن جميع الحالات آمنة إنشائيًا ولا تستدعى إخلاءً كليًا للعقارات.

وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ أعمال الترميم اللازمة، مع إجراء إخلاء جزئى مؤقت للغرف المتضررة فقط لحين الانتهاء من الإصلاحات.

كانت شهدت قرية السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية، سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بالقرب من مول العابد بطوخ، ما أدى إلى توقف حركة القطار، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ بسقوط 4 حاويات من أحد قطارات البضائع أثناء مروره بالقرب من مول العابد بقرية السفاينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين سقوط الحاويات الأربع من القطار، ما أسفر عن انهيار أجزاء من سور السكك الحديدية الفاصل بين المنازل وشريط السكة الحديد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط حاويات من قطار بضائع بالقليوبية

كما تبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها، وأثناء مروره بمنطقة السفاينة سقطت عدة صناديق كونتنر من العربات، في حين استمر القطار في السير قبل أن يتوقف على بُعد يقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات وتضرر بعدد من المنازل، وجارٍ حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.