صاحبة أحد المنازل المتضررة من حادث قطار طوخ: "الحاويات دخلت علينا وإحنا نايمين"

روت نجلاء الشرقاوي، صاحبة أحد المنازل المتضررة من حادث قطار حاويات طوخ، تفاصيل الحادث الذي جرى عشية أمس الإثنين، حيث وصفتها بـ«ليلة الرعب».

وقالت نجلاء: إن ابنتها الطالبة بالمرحلة الجامعية، كانت قد نامت مبكرًا في غرفتها المطلة مباشرة على شريط السكك الحديدية، قبل أن تستيقظ فجأة قرابة الساعة الحادية عشرة مساءً، فتوضأت لأداء الصلاة، وفي طريقها إلى الغرفة فوجئت بوجود جزء من حاويات القطار فوق سريرها.

وأضافت أنها استيقظت على صوتٍ يشبه الانفجار، أعقبه مباشرة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة أنها توجهت بالشكر لله على لطفه وإنقاذ حياة نجلتها، واصفة ما جرى بأنه «ليلة رعب بكل المقاييس».

كانت قد شهدت قرية السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية، سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بالقرب من مول العابد بطوخ، ما أدى إلى توقف حركة القطارات، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا بورود بلاغ بسقوط 4 حاويات من أحد قطارات البضائع أثناء مروره بالقرب من مول العابد بقرية السفاينة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين سقوط الحاويات الأربع من القطار، ما أسفر عن انهيار أجزاء من سور السكك الحديدية الفاصل بين المنازل وشريط السكة الحديد، دون الإشارة إلى وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط حاويات من قطار بضائع بالقليوبية

بالفحص تبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة متجهًا إلى بنها، وأثناء مروره بمنطقة السفاينة سقطت عدة صناديق كونتنر من العربات، في حين استمر القطار في السير قبل أن يتوقف على بُعد يقارب كيلومترًا واحدًا من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات وتضرر عدد من المنازل، وجارٍ حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإعلان حتى الآن عن وقوع إصابات.

